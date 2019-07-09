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Исследователи нашли способы снижения уровня жары в городе

Исследователи нашли способы снижения уровня жары в городе
13:18 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости науки: Самые большие падения температур были связаны с использованием отражающих материалов и посадкой деревьев.

Ученые выяснили, что растения, деревья и светоотражающие материалы помогут бороться с экстремальной жарой в городских районах.

Явление повышения температур в районах с большим числом зданий и тротуаров известно как эффект городского острова тепла. Предыдущие исследования показывают, что городские острова тепла связаны с высоким уровнем загрязнения и ухудшением здоровья, особенно у пожилых, маленьких детей и людей с низким уровнем доходов.

Ученые из Университета Портленда нашли несколько способов снизить ощущение высокой температуры в городах. Они использовали компьютерное моделирование, чтобы установить температуры воздуха, которые могут возникать в тех или иных районах города в зависимости от различных факторов. 

Оказалось, температура падает, если в районе есть растительность, установлены зеленые крыши или для кровли и асфальта использованы материалы, отражающие тепло. 

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Исследователи провели компьютерное моделирование Портленда, но эта программа может помочь и другим городам в борьбе с их островами тепла. Посредством этого алгоритма ученые построили карты города, показывающие каждый земельный участок, уровень его загрязнения, процент растительного покрова и многое другое. 

Также исследование показало, что применяемые властями меры по изменению облика города повышают показатели жары на улицах. Например, выяснилось, что асфальтирование мест, на которых ранее росло много деревьев, может повысить температуру на 14 градусов в летний день. Соседние районы будут также испытывать побочное действие.

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Исследования, Жара, Лето, Наука, Уровень жары в городе, Уровень жары.
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