Скачать
Вторник, 09.07.2019
Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно

Слияния нейтронных звезд помогли измерить расширение Вселенной

Слияния нейтронных звезд помогли измерить расширение Вселенной
18:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Астрономы продемонстрировали, как сочетание гравитационно-волновых и радионаблюдений может превратить слияния пар нейтронных звезд в "линейку".

В начале прошлого века астрономы, измеряя спектры далеких сверхновых звезд, выяснили, что Вселенная расширяется. Затем, в 1990-х они установили, что этот процесс происходит с ускорением. Описать его удалось с помощью так называемой модели Лямбда-CDM, которая постулирует существование темной материи и темной энергии. Однако имеющиеся методы измерения скорости расширения Вселенной дают иногда противоречивые результаты.

Для решения этой проблемы и нахождения более точной скорости расширения Вселенной ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории и Калифорнийского технологического университета предложили новый способ оценки этой величины, используя гравитационно-волновые сигналы от слияния нейтронных звезд.

Новая техника аналогична той, что используется при оценке, основанной на измерении яркости взрывов сверхновых. Считается, что при взрывах сверхновых типа Ia измерение яркости, если смотреть с Земли, показывает расстояние до этого объекта.

Измерение доплеровского сдвига света от основной галактики сверхновой указывает на скорость, с которой галактика удаляется от Земли. Скорость, поделенная на расстояние, дает ускорение, с которым расширяется Вселенная. Чтобы получить точную цифру, нужно провести множество таких измерений на разных расстояниях.

Ученые обнаружили самую маленькую экзопланету

В своей работе ученые использовали данные, полученные при наблюдении слияния нейтронных звезд, обнаруженного в 2017 году. С помощью компьютерного моделирования они смогли измерить величину гравитационно-волнового сигнала и по его уровню определить примерное расстояние до объекта. Однако, по словам астрономов, им потребуется еще как минимум 15 таких наблюдений, чтобы получить точную оценку ускорения расширения Вселенной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Астрономия, Вселенная, Гравитационно-волновые наблюдения, Радионаблюдения, Слияния нейтронных звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
02 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
03 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
04 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине
Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь