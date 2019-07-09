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В ходе раскопок археологи обнаружили библейский город Секелаг

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В ходе раскопок археологи обнаружили библейский город Секелаг
20:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Именно там обрел убежище будущий второй царь израильского народа Давид.

Международная команда археологов во главе с профессором Йосефом Гарфинкелем из Еврейского университета с 2015 года проводила раскопки в Хирбет аль-Раи на юге Израиля, на площади около тысячи квадратных метров. Как заявили сейчас исследователи, они обнаружили поселение времен царя Давида (начало Х века до нашей эры), которое можно идентифицировать как руины библейского города Секелаг. Об открытии пишет Jerusalem Post.

Секелаг — город-форт, упоминающийся в Книге Царств, чаще всего в Книге Самуила. Именно в Секелаг бежал молодой Давид со своими сторонниками в поисках укрытия от Саула, основателя единого Израильского царства. Убежище ему предоставил филистимский царь Анхус.

Секелаг сыграл роль крепости при набегах гешуритов, гирзитов и амаликитян. Впоследствии амаликитяне разрушили и сожгли город, а население поработили.

Археологи рассказали, что развалины города филистимлян, обнаруженные в первом слое, датируются примерно XI-XII веком до нашей эры и представляют собой каменные сооружения с различными предметами быта — каменными и металлическими сосудами, характерными для филистимской культуры и похожие на утварь, найденную в других знаменитых древних городах филистимлян: Ашдоде, Ашкелоне, Экроне и Гате (Геф).

Уже во втором слое, над остатками филистимского поселения, археологи обнаружили другое поселение. Судя по всему, затем постройки были уничтожены пожаром. В развалинах археологи нашли десятки глиняных сосудов, предназначавшихся для хранения масла и вина, миски, кувшины, выполненные в стиле, характерном для эпохи правления Давида. По мнению ученых, находки можно соотнести с сосудами, обнаруженными ранее при раскопках в Хирбет-Кейафа: его отождествляют с древним городом Шаараим из Библии. К слову говоря, раскопки в Хирбет-Кейафа также проводила команда Гарфинкеля.

"Во всех других местах, где пытались найти Секелаг, не было преемственности поселений филистимлян и построек времен Давида. В Хирбет аль-Раи мы видим свидетельства обоих поселений", — утверждают археологи.

В пользу этой гипотезы говорит и то, что само название города "Секелаг" имеет не семитское, а филистимское происхождение (следовательно, филистимляне не были коренными жителями этого района, а мигрировали из Европы).

Обнаружены чрезвычайно древние "ксеноморфные" черепа

Как раз на прошлой неделе ученые сообщили: в результате анализа ядерной ДНК останков выяснилось, что библейские противники еврейского народа имеют южноевропейское происхождение.

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Археология, Раскопки, Город, Секелаг.
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