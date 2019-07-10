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Депрессия у пожилых мужчин оказалась опаснее, чем у женщин

Депрессия у пожилых мужчин оказалась опаснее, чем у женщин
21:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info pixabay.com

Новости науки: Депрессия может быть ранним признаком надвигающегося физического снижения роста.

Это говорит автор исследования Каарин Анстей, доктор философии Центра Исследования Психического Здоровья в Австралийском Национальном Университете Канберры. Или она может нести признак физиологического ответа организма, который предрасполагает людей к развитию у них сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Анстей и его соавтор Мэри А. Лузкз, доктор философии Школы Психологии и Центра Исследования Старения в Университете Флиндерс в Аделаиде, Южной Австралии, проанализировали данные австралийского исследования долгожителей, в котором изучались пожилые люди в возрасте от 70 и старше. В исследовании приняли участие более 1900 человек, для которых проводили анкетный опрос, выявляющих у них состояние депрессии. Первые данные регистрировались в 1992 году, а дополнительный набор участников был закончен в 1994. Ученые отслеживали здоровье участников исследования до 2000 года.

После принятия во внимание таких факторов, как курение, употребление алкоголя и физическое состояние здоровья, исследователи пришли к выводу, что депрессия была связана со смертностью для мужчин, но не для женщин. "Наши результаты подтверждают предыдущие исследования, показывая, что депрессия в пожилом возрасте происходит более часто у женщин, но имеет больше негативных последствий для мужчин", говорит Анстей.

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Существенное влияние депрессии на мужскую смертность было малым, но "сильным", что говорит о возможной связи между депрессией и нарушением баланса в организме и последующих проблем со здоровьем. Исследователи полагают, что депрессия может быть предшественником сердечно-сосудистых заболеваний или старческого слабоумия, или может проходить одновременно на фоне этих состояний.

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Исследование, Депрессия, Мужчины, Лечение, Стресс, Профилактика.
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