Депрессия у детей: неожиданный фактор риска

Наличие у детей и подростков депрессии зависит от их индекса массы тела, а регулируется – полом. У мальчиков и девочек разная склонность.

Эксперты из Тегеранского медицинского университета изучили данные по более чем 25 тысячам иранских детей, пишет журнал Childhood Obesity.

Они сосредоточились на изучении связи между психическим расстройством и весом среди иранцев в возрасте от 6 до 18 лет. Для каждого участника ученые собрали информацию об их поле, возрасте, индексе массы тела, социоэкономический статусе родителей и месте проживания.

Наличие депрессии проверили с помощью стандартизированного опросника для проверки психического состояния ребенка.

Депрессия – симптомы:

угнетение;

потеря интереса;

невозможность испытывать радость;

уменьшение жизненной энергии, пассивность;

тревога;

сонливость или бессонница;

низкая концентрация;

потеря аппетита;

низкая самооценка;

чувство вины или отчаяния;

мысли о самоубийстве.

Анализ показал, что связь между индексом массы тела и наличием депрессии у детей и подростков зависит от пола.

У мальчиков с недостаточным весом депрессия встречалась чаще, чем среди мальчиков с нормальным и избыточным весом.

У девочек риск наличия расстройства возрастает с увеличением веса: чаще всего депрессия встречалась у девочек с ожирением.

Несмотря на то, что ученым удалось установить взаимосвязь между весом и депрессией у детей и показать ее зависимость от пола, необходимо провести долгосрочные исследования.

При этом авторы отмечают, что в любом случае родителям и другим взрослым нужно внимательно следить за детьми в группе риска.