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Депрессия у детей: неожиданный фактор риска

Депрессия у детей: неожиданный фактор риска
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Наличие у детей и подростков депрессии зависит от их индекса массы тела, а регулируется – полом. У мальчиков и девочек разная склонность.

Эксперты из Тегеранского медицинского университета изучили данные по более чем 25 тысячам иранских детей, пишет журнал Childhood Obesity.

Они сосредоточились на изучении связи между психическим расстройством и весом среди иранцев в возрасте от 6 до 18 лет. Для каждого участника ученые собрали информацию об их поле, возрасте, индексе массы тела, социоэкономический статусе родителей и месте проживания.

Наличие депрессии проверили с помощью стандартизированного опросника для проверки психического состояния ребенка.

Депрессия – симптомы:

  • угнетение;
  • потеря интереса;
  • невозможность испытывать радость;
  • уменьшение жизненной энергии, пассивность;
  • тревога;
  • сонливость или бессонница;
  • низкая концентрация;
  • потеря аппетита;
  • низкая самооценка;
  • чувство вины или отчаяния;
  • мысли о самоубийстве.

Анализ показал, что связь между индексом массы тела и наличием депрессии у детей и подростков зависит от пола.

У мальчиков с недостаточным весом депрессия встречалась чаще, чем среди мальчиков с нормальным и избыточным весом.

У девочек риск наличия расстройства возрастает с увеличением веса: чаще всего депрессия встречалась у девочек с ожирением.

Главные табу в воспитании ребенка по мнению психологов

Несмотря на то, что ученым удалось установить взаимосвязь между весом и депрессией у детей и показать ее зависимость от пола, необходимо провести долгосрочные исследования.

При этом авторы отмечают, что в любом случае родителям и другим взрослым нужно внимательно следить за детьми в группе риска.

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Депрессия, Дети, Ребенок, Симптомы, Фактор.
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