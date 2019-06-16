Депрессия у детей: неожиданный фактор риска

Эксперты из Тегеранского медицинского университета изучили данные по более чем 25 тысячам иранских детей, пишет журнал Childhood Obesity.
Они сосредоточились на изучении связи между психическим расстройством и весом среди иранцев в возрасте от 6 до 18 лет. Для каждого участника ученые собрали информацию об их поле, возрасте, индексе массы тела, социоэкономический статусе родителей и месте проживания.
Наличие депрессии проверили с помощью стандартизированного опросника для проверки психического состояния ребенка.
Депрессия – симптомы:
Анализ показал, что связь между индексом массы тела и наличием депрессии у детей и подростков зависит от пола.
У мальчиков с недостаточным весом депрессия встречалась чаще, чем среди мальчиков с нормальным и избыточным весом.
У девочек риск наличия расстройства возрастает с увеличением веса: чаще всего депрессия встречалась у девочек с ожирением.
Несмотря на то, что ученым удалось установить взаимосвязь между весом и депрессией у детей и показать ее зависимость от пола, необходимо провести долгосрочные исследования.
При этом авторы отмечают, что в любом случае родителям и другим взрослым нужно внимательно следить за детьми в группе риска.