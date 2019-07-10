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Ученые разработали устройство, которое одновременно обеспечит водой и электроэнергией

Ученые разработали устройство, которое одновременно обеспечит водой и электроэнергией
22:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые решили убить двух зайцев сразу и использовали солнечный свет как для выработки электроэнергии, так и для получения дистиллированной воды.

Команда ученых из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) заявила о разработке устройства, которое может облегчить будущее всему населению Земли. Полный текст исследования опубликован в журнале Nature Communications.

Новая технология работает как солнечная панель, скрещенная с очистителем и дистиллятором морской воды. По мнению разработчиков, устройство может изменить мир, поскольку на сегодня более 700 миллионов людей не имеют свободного доступа к чистой воде. Тем не менее человечество не стоит на месте, и в последние годы становятся все более популярными опреснительные установки.

Так, в арабских странах около 15 процентов добываемой энергии тратится на производство питьевой воды. В то же время традиционные методы получения электроэнергии, соответственно, потребляют огромное количество воды.

К примеру, в США и Европе около половины забираемой воды уходит на выработку электричества. А современные солнечные панели, в свою очередь, при производстве электричества используют всего лишь 10-20 процентов тепла, все остальное считается отходами.

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Как сообщают исследователи, они сконструировали трехступенчатый мембранный дистиллятор, испаряющий морскую воду при относительно низких температурах, и прикрепили его к задней части фотоэлектрической панели.

"Ранее отработанное тепло от фотоэлектрических панелей игнорировали, никто не думал об этом как о ресурсе. <…> Мы же использовали тепло для генерации водяного пара, который транспортируется через мембрану, а затем конденсируется на другой стороне", - рассказал профессор Пэн Ван.

Поскольку устройство дистиллятора многоступенчатое, оно позволило задействовать в процессе "скрытое" тепло и запустить второй цикл испарения воды. Таким образом ученые произвели в три раза больше воды, чем обычные опреснители, работающие на солнечной энергии, а также выработали электричество с эффективностью более 11 процентов.

Если говорить конкретнее, то устройство площадью в один квадратный метр перекачало 1,6 литра морской воды за час, при этом процесс производства электричества нарушен не был.

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Авторы работы утверждают, что новая технология теоретически способна дать 10 процентов от общего количества питьевой воды, которое человечество употребило в 2017 году, и ее можно использовать в прибрежных районах. Однако для такой масштабной затеи и размещения установок потребуется 4000 квадратных километров земли.

Тем не менее ученые ожидают, что коммерческое использование нового устройства станет возможным через пять лет.

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Вода, Электроэнергия, Устройство, Nature Communications.
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