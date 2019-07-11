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В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
12:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки: В итоге ученые пришли к выводу, что сохранившаяся задняя часть черепа характерна для Homo Sapiens, а не неандертальцев, как считалось ранее.

На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки.Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, осколок черепа был найден в пещере Апидима на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса. Если возраст останков будет подтвержден, то окажется, что Homo Sapiens пришли из Африки в Европу более чем на 160 тысяч лет раньше, чем считалось до этого.

Осколок черепа был найден во время раскопок пещеры Апидима еще в конце 1970-х годов, после чего был передан в музей в Афинах. Он не вызывал большого интереса, пока исследователи из Тюбингенского университета (Германия) не решили проверить его возраст. Они сделали компьютерную томографию осколка, на основании которой построили 3D-модель черепа. 

В ходе раскопок археологи обнаружили библейский город Секелаг

В настоящее время ученые полагают, что массовое расселение людей за пределами африканского континента началось около 70 тысяч лет назад. Правда, более древние человеческие останки находили вне Африки и раньше - например, в Израиле. Однако, как отмечает The Guardian, это были короткие и неудачные путешествия, поскольку первопроходцы в итоге вымерли.

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Греция, Исследования, Наука, Евразия, Человеческие останки.
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