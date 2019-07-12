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Hayabusa 2 произвел вторую успешную посадку на астероид Рюгу

Hayabusa 2 произвел вторую успешную посадку на астероид Рюгу
04:10 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости науки: Корабль Hayabusa 2 осуществил вторую посадку на астероид Рюгу.

Японское Космическое Агентство JAXA оповестило общественность об успешном втором запуске и приземлении космического спутника Hayabusa 2 на поверхность астероида Рюгу, обнаруженного еще в 2017 году. На сей раз космический спутник сумел более эффективным образом собрать как можно больше материалов и элементов, которые были выброшены ранее произведенным взрывом медной бомбы, скинутой спутником на поверхность Рюгу. Более того, тогда спутник сумел сформировать искусственный кратер на его поверхности, что стало новым этапом исследования астероида – что может в значительной степени сказаться на общей успешности космической миссии.

Вращаясь вокруг Солнца, астероид Рюгу, протяженностью в 29 километров, являет собой далеко не такую легкую мишень, за которую можно зацепиться – именно поэтому команда исследователей из японского космического агентства JAXA особым образом переоборудовали работу своего космического спутника с целью его максимальной эффективности для сбора образцов веществ и материалов, выделяемых из-под него. Создание искусственного кратера только пошло на пользу в этом контексте, предложив действительно новый и интересный способ изучения астероида.

На текущий момент времени известно, что космический спутник Hayabusa 2 успешно совершил вторую по счету посадку в кратер астероида, наконец-то приступив к сбору необходимых материалов и образцов – которые затем будут доставлены на Землю при помощи другого отдельного спутника. Стоит отметить тот факт, что сам по себе космический корабль представляет действительно интересный концепт, который по степени своей сложности и многонаправленности может превзойти многих.

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Пока что исследовательский космический корабль Hayabusa 2 представляет собой действительно интересный проект от японского космического агентства, который в будущем может потенциально пролить свет на некоторые особенные секреты формирования нашей галактики и Вселенной в целом. Разумеется, не обойдется и без некоторых теоретических модельных исследований, к подготовке которых и приступили специалисты из космического агентства JAXA.

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Космос, Астероид, JAXA, Hayabusа, Рюгу.
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