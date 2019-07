Hayabusa 2 произвел вторую успешную посадку на астероид Рюгу

Японское Космическое Агентство JAXA оповестило общественность об успешном втором запуске и приземлении космического спутника Hayabusa 2 на поверхность астероида Рюгу, обнаруженного еще в 2017 году. На сей раз космический спутник сумел более эффективным образом собрать как можно больше материалов и элементов, которые были выброшены ранее произведенным взрывом медной бомбы, скинутой спутником на поверхность Рюгу. Более того, тогда спутник сумел сформировать искусственный кратер на его поверхности, что стало новым этапом исследования астероида – что может в значительной степени сказаться на общей успешности космической миссии.

Вращаясь вокруг Солнца, астероид Рюгу, протяженностью в 29 километров, являет собой далеко не такую легкую мишень, за которую можно зацепиться – именно поэтому команда исследователей из японского космического агентства JAXA особым образом переоборудовали работу своего космического спутника с целью его максимальной эффективности для сбора образцов веществ и материалов, выделяемых из-под него. Создание искусственного кратера только пошло на пользу в этом контексте, предложив действительно новый и интересный способ изучения астероида.

На текущий момент времени известно, что космический спутник Hayabusa 2 успешно совершил вторую по счету посадку в кратер астероида, наконец-то приступив к сбору необходимых материалов и образцов – которые затем будут доставлены на Землю при помощи другого отдельного спутника. Стоит отметить тот факт, что сам по себе космический корабль представляет действительно интересный концепт, который по степени своей сложности и многонаправленности может превзойти многих.

[PPTD] These images were taken before and after touchdown by the small monitor camera (CAM-H). The first is 4 seconds before touchdown, the second is at touchdown itself and the third is 4 seconds after touchdown. In the third image, you can see the amount of rocks that rise. pic.twitter.com/ssZU5TV3x9

