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Пятница, 12.07.2019
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Космическая 3D-медицина: печать кожи и костей уже реальность (Видео)
Космическая 3D-медицина: печать кожи и костей уже реальность (Видео)

Космическая 3D-медицина: печать кожи и костей уже реальность (Видео)

Космическая 3D-медицина: печать кожи и костей уже реальность (Видео)
06:25 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Скриншот

Новости науки: Учёные создали устройство, печатающее человеческую кожу и кости.

Ни для кого не является секретом тот факт, что потенциальные путешествия на Марс займут у космонавтов огромное количество времени, вплоть до нескольких лет. Однако самая главная проблема в подобных экспедициях это не затрачиваемое время, а то, что люди, которые получат там какую-либо более-менее серьёзную травму, например перелом или ожог, не смогут улететь обратно на Землю для получения необходимой медицинской помощи.

Тем не менее, судя по всему, благодаря учёным из университетской больницы Дрезденского технического университета эта проблема осталась в прошлом. Дело в том, что они сумели создать первые биопечатные образцы человеческих костей и кожи, которые действительно могут быть использованы в космосе.

Да, лечение пациентов при помощи различных напечатанных на 3D-принтере образцов кожи или кости, это всё так же не проверенный и не до конца доработанный метод. Но у нас, на земле, в этом способе нет какой-либо острой необходимости, ведь у нас имеются довольно неплохие альтернативы, способствующие лечению таких травм. В космосе же ситуация обстоит совершенно иначе, и там нельзя оказать полноценную квалифицированную медицинскую помощь, которая доступна на земле.

Именно поэтому вышеуказанные учёные сосредоточились на развитии "космической 3D-медицины", так как в условиях, в которых прибывают космонавты, человеческое тело к сожалению заживает не так быстро.

Как говорит Томмазо Гидини, глава подразделения Европейского космического агентства, курирующего вышеуказанный проект: "Благодаря нашей разработке в случаях ожогов, полученных в космосе, новая кожа может быть запросто напечатана при помощи технологии биопечати. Это невероятно полезная разработка, которая теперь позволит не переносить целую кожу из одного места в другое, тем самым всё-равно нанося существенный ущерб телу астронавта. Биопечать имеет огромнейший потенциал, который может быть использован как в космосе, так и в обычных земных больницах. Тем не менее на текущий момент основной приоритет отдаётся разработке версии, работающей в условиях космоса".

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Не трудно догадаться, что учёные во время создания данной технологии столкнулись с большим количеством необычных, уникальных проблем. Создать "принтер", печатающий кожу и кости — само по себе задание очень не простое. Но ещё сложнее создать его таким образом, чтобы он мог функционировать в невесомости. Согласно имеющимся на текущий момент данным "принтер" использует плазму крови человека, которую он сгущает и в дальнейшем использует для биопечати необходимых клеток кожи. Ну а для создания "3D-костей" устройство будет использовать специальный костный цемент с фосфатом кальция к отпечатанным стволовым клеткам человека, что в свою очередь и помогает создать материал, максимально приближенный к обыкновенной кости.

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Кожа, Космос, Медицина, Кости, 3D печать.
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