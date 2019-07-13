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Ученые нашли "нечто странное" рядом с черной дырой

Ученые нашли "нечто странное" рядом с черной дырой
09:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки: Диск, который обнаружили ученые, напоминает тот, который обычно наблюдался в больших и активных галактиках.

Астрономы впервые обнаружили явление, во время которого действовали как общая, так и специальная теории относительности Эйнштейна.

Используя космический телескоп Hubble, который контролирует NASA и Европейское космическое агентство, международная команда астрономов обнаружила неожиданный закрученный диск материи вокруг черной дыры, расположенной в центре спиральной галактики NGC 3147. Она расположена примерно в 130 миллионах световых лет от Земли.

Как пишет Newsweek, тусклые галактики типа NGC 3147 обычно содержат не достаточно материи, чтобы вокруг черной дыры в их центре образовался диск, который постепенно засасывается в нее.

"Это такого же типа диск, который мы видели в объектах, ярче в тысячу или даже 100 тысяч раз", - сказал астроном и автор исследования Стефано Бирнчи.

Команда проанализировала данные, собранные телескопом Hubble о данную черную дыру, чья масса в 250 миллионов раз превышает массу Солнца. Они обнаружили, что диск материи вокруг нее вращается со скоростью, которая равна 10% скорости света.

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По словам исследователей, их наблюдения дали им уникальную возможность проверить две теории относительности Альберта Эйнштейна, которые считаются ключевыми в современном понимании Вселенной. Поскольку данный диск материи глубоко втянут в мощное гравитационное поле черной дыры, свет, который поступает от него, искривляется.

"Мы никогда не видели, чтобы общая и специальная теории относительности наблюдались одновременно и так четко", - сказал другой соавтор исследования Марко Чиаберге.

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Исследования, Астрономы, Наука, Диск, Черные дыры.
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