Скачать
Суббота, 13.07.2019
"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно

Ботаники обнаружили лилию возрастом более 110 миллионов лет

Ботаники обнаружили лилию возрастом более 110 миллионов лет
16:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Сотрудники берлинского музея обнаружили одно из древнейших однодольных растений.

Ботаник Клемент Коффард из Музея естествознания в Берлине обнаружил в известковых отложениях, взятых на месте древнего пресноводного озера в муниципалитете Крату на северо-востоке Бразилии, окаменелости лилии, названной Cratolirion bognerianum. Возраст растения оценили в 113-115 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Plants.

Cегодня в мире насчитывается более 350 тысяч различных видов покрытосеменных растений, или цветковых. И, как заявили ученые, Cratolirion bognerianum — одно из самых старейших сохранившихся однодольных растений, второго по величине класса цветковых, в который еще входят ландыши и орхидеи. Кроме того, Cratolirion bognerianum пережило последнее массовое вымирание, произошедшее более 65 миллионов лет назад и уничтожившее динозавров.

Древний цветок почти 40 сантиметров длину, при этом, невзирая на свой возраст, он отлично сохранился: корни, бутон, узкие листья и отдельные клетки окаменели, можно даже разглядеть все его жилки.

С помощью трехмерной компьютерной рентгеновской томографии ученым удалось рассмотреть в деталях соцветия лилии, веками прятавшейся в камне.

Ранее в Крату ученые уже находили древние образцы двудольных цветковых растений, к которым относятся водяные лилии и магнолии. По словам ученых, в целом флора бразильского пресноводного озера Крату, находившегося в низких широтах, была весьма многообразной.

Ученые нашли в глубинах океана огромного кальмара (Видео)

В результате исследования Cratolirion bognerianum и других обнаруженных в этом регионе образцов ботаники сделали вывод, что цветковые растения впервые появились именно в тропиках.

"Наша находка дает новое понимание роли тропиков в развитии ранних цветущих растений и их возвышении", — подытожил профессор Коффард.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Находка, Лилия, Ботаника, Музей естествознания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
04 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
05 День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Китайские зрители раскритиковали трейлер &quot;Мулан&quot;: что случилось
Китайские зрители раскритиковали трейлер "Мулан": что случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь