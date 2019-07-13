Ботаники обнаружили лилию возрастом более 110 миллионов лет

Новости науки: Сотрудники берлинского музея обнаружили одно из древнейших однодольных растений.

Ботаник Клемент Коффард из Музея естествознания в Берлине обнаружил в известковых отложениях, взятых на месте древнего пресноводного озера в муниципалитете Крату на северо-востоке Бразилии, окаменелости лилии, названной Cratolirion bognerianum. Возраст растения оценили в 113-115 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Plants.

Cегодня в мире насчитывается более 350 тысяч различных видов покрытосеменных растений, или цветковых. И, как заявили ученые, Cratolirion bognerianum — одно из самых старейших сохранившихся однодольных растений, второго по величине класса цветковых, в который еще входят ландыши и орхидеи. Кроме того, Cratolirion bognerianum пережило последнее массовое вымирание, произошедшее более 65 миллионов лет назад и уничтожившее динозавров.

Древний цветок почти 40 сантиметров длину, при этом, невзирая на свой возраст, он отлично сохранился: корни, бутон, узкие листья и отдельные клетки окаменели, можно даже разглядеть все его жилки.

С помощью трехмерной компьютерной рентгеновской томографии ученым удалось рассмотреть в деталях соцветия лилии, веками прятавшейся в камне.

Ранее в Крату ученые уже находили древние образцы двудольных цветковых растений, к которым относятся водяные лилии и магнолии. По словам ученых, в целом флора бразильского пресноводного озера Крату, находившегося в низких широтах, была весьма многообразной.

В результате исследования Cratolirion bognerianum и других обнаруженных в этом регионе образцов ботаники сделали вывод, что цветковые растения впервые появились именно в тропиках.

"Наша находка дает новое понимание роли тропиков в развитии ранних цветущих растений и их возвышении", — подытожил профессор Коффард.