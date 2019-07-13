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SpaceBok: Агенство ESA показало прыгающего робота для покорения Луны

SpaceBok: Агенство ESA показало прыгающего робота для покорения Луны
18:36 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

Новости науки: Робота подготовили к прыжкам по поверхности Луны.

Первый шаг человека на Луну был сделан в 1969 году, в рамках американской космической миссии "Аполлон-11". Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин пробыли на поверхности Луны целых 2 часа и 30 минут, и большую часть этого времени им пришлось учиться ходить. Они поняли, что ходить по Луне крайне сложно, и им лучше передвигаться прыжками — так они лучше сохраняли равновесие и быстрее доходили до нужной точки. Такой способ передвижения лучше всего подходит и для космической техники, поэтому ученые из Швейцарии создали прыгающего робота под названием SpaceBok.

Своим внешним видом он напоминает роботов SpotMini от компании Boston Dynamics. Он тоже оснащен четырьмя ногами, но использует их не для ходьбы, а для прыжков. По расчетам швейцарских ученых, на Луне робот сможет подпрыгивать на высоту до двух метров, отрывая от поверхности все свои четыре ноги. Во время каждого такого "полета" он будет успевать ставить ноги таким образом, чтобы после приземления тут же отталкиваться снова и передвигаться дальше.

Все движения будут максимально плавными, потому что конечности робота оснащены специальными пружинами. Они накапливают энергию для каждого прыжка и смягчают падения. Робот уже тестировался внутри специальной комнаты, где воссозданы лунные условия с низкой гравитацией — он смог подпрыгнуть на 1,3-метровую высоту.

Чтобы проверить, насколько хорошо робот опускается на четыре ноги, исследователи положили его на бок и заставили отскакивать от двух стенок. Как это выглядело, можно посмотреть на 51 секунде видео, представленной ниже. Робот справился со своей задачей настолько хорошо, что ученые даже поиграли при помощи него в некоторое подобие тенниса.

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В будущем исследователи хотят протестировать робота в более реальных условиях. Например, они могут загнать его в специальный полигон или вовсе вывести в пустыню, где полно камней и прочих неровностей.

При создании прыгающего робота, швейцарские ученые вдохновлялись африканскими антилопами вида спрингбок. Их неспроста называют антилопами-прыгунами — они передвигаются преимущественно при помощи прыжков, отрывая от земли все свои четыре ноги. Они способны подпрыгивать на высоту до 2-3 метров, и таким образом разгоняться вплоть до 90 километров в час. Спрингбоки считаются одними из самых быстрых животных — их могут догнать только гепарды, развивающие скорость до 120 километров в час.

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Луна, Робот, ESA, SpaceBok.
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