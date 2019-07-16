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Астрономы обнаружили новый тип белых карликов

Астрономы обнаружили новый тип белых карликов
09:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Такие карлики имеют необычные характеристики и поведение по сравнению со стандартными звездами.

Астрономы обнаружили белый карлик, который пережил взрыв сверхновой. 

Когда большая звезда исчерпывает все ядерное топливо, она может сбросить внешние слои материи и сжаться в горячее сморщенное небесное тело, называемое белым карликом. В конце концов, когда гравитация продолжает сжимать это умирающее ядро звезды, она способна коллапсировать — взрываться в сверхновой — и оставлять после себя сверхплотную нейтронную звезду или черную дыру. 

Авторы нового исследования обнаружили необычную звезду, названную LP 40-365. Это белый карлик, который невероятно быстро движется к краю Галактики. Ученые считают его "частично сгоревшим остатком бегства", предполагая, что этой звезде удалось пережить взрыв сверхновой и остаться в живых. Правда, стоит сказать, что взрыв был не таким уж мощным — по словам астрономов, его сила была даже ниже среднего. Такие взрывы называются сверчковыми типа Ia. 

Как ни странно, эта необычная звезда не единичный случай. Используя данные космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, авторы исследования также обнаружили три дополнительные звезды в других частях Галактики со свойствами и траекториями, подобными LP 40-365. 

Появилось видео от NASA, которое демонстрирует все открытые человечеством экзопланеты (Видео)

Исследователи говорят, что эти четыре странные звезды могут представлять собой новый тип судьбы для белых карликов, у которых заканчивается топливо. Они взрываются и остаются обугленными, сморщенными и проносящимися по Галактике на невероятных скоростях, но все еще в значительной степени неповрежденными. 

Такие частично сгоревшие карлики образуют особый класс "беглых" звезд, по словам авторов исследования, и могут пролить свет на сложные факторы, которые заставляют звезды взрываться. Но ученым еще только предстоит выяснить механизм такого превращения.

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Исследования, Астрономы, Наука, Звезды, Карлики, Карликовые звезды.
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