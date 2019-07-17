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Стало известно, когда состоится пилотируемая миссия на Марс

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Стало известно, когда состоится пилотируемая миссия на Марс
09:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Директор NASA Джим Брайденстайн рассказал о планах Космического агентства по возвращению на Луну и долгожданной пилотируемой миссии на Красную планету.

В реализации планов по высадке человека на Красную планету поможет лунная программа, заявил Джим Брайденстайн.

Шестнадцатого июля 1969 года, ровно 50 лет назад, состоялся запуск американского космического корабля "Аполлон-11". Спустя несколько дней, как гласит история, астронавты высадились на спутник Земли. С тех пор люди были на Луне еще пять раз, а последняя миссия состоялась в декабре 1972 года. 

По словам Брайденстайна, сейчас NASA активно работает над тем, чтобы к 2024 году вновь высадить астронавтов на спутник нашей планеты. Ранее СМИ писали, что новая лунная миссия будет называться "Артемида", а затраты на нее составят около 30 миллиардов долларов.

Согласно "Директиве № 1 по космической политике", которую Трамп подписал еще в 2017 году, после возвращения на Луну американские астронавты вскоре должны отправиться на Марс. То есть, чем быстрее претворится в жизнь лунная миссия, тем ближе станет реализация миссии на Красную планету. 

"Марс — это цель, президент ясно дал понять, что нам нужно установить американский флаг на Марсе. <…> Луна — испытательный полигон, а Марс — пункт назначения", — отметил глава NASA.

По его словам, Трамп настаивает, что ресурсы спутника Земли нужно будет использовать для дальнейшего освоения космоса — к этой цели стоит идти вместе с коммерческими партнерами. В любом случае делать это нужно как можно быстрее, чтобы устранить риск прекращения программы в силу политической обстановки или даже смены власти, добавил Брайденстайн.

Именно с целью ускорить программу по высадке на Луну в этом месяце в NASA прошли так называемые кадровые чистки: согласно разным источникам, перестановки были связаны с недовольством властей темпами реализации проекта и последовали после слушаний в конгрессе США. Так, на должность временного замглавы космического департамента по пилотируемым полетам назначили бывшего астронавта Кеннета Боуэрсокса — он сменил на посту Уильяма Герстенмайера. 

"Герстенмайер служил в NASA 42 года, и мы любим его. У нас есть возможность приземлиться на Луну в 2024 году благодаря его тяжелой работе. Но нужно помнить, что он начал работать в NASA, когда мне было два года, а в каждой карьере наступает момент, когда пора двигаться дальше", — сказал тогда директор Космического агентства.

Между тем ранее он заявлял, что руководству NASA еще предстоит выяснить, каким образом "Артемида" и возвращение на Луну в итоге помогут ускорить полет на Марс, но на вчерашней пресс-конференции Брайденстайн высказался более определенно. 

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"Сейчас мы составляем всеобъемлющий план по планированию миссии на Марс c использованием технологий, которые изначально представим в ходе полета на Луну", — заявил он журналистам.

На просьбу представителей прессы озвучить более конкретные сроки, а также прокомментировать опубликованный весной независимый отчет Института по научной и технологической политике (Science and Technology Policy Institute), согласно которому марсианская миссия в 2033 году никак не сможет состояться, Брайденстайн коротко заметил: "Я совершенно не готов исключить 2033 год".

Недавно стало известно, какой аппарат вскоре отправится на Луну, чтобы провести разведку ее приполярных областей перед строительством обитаемой базы.

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НАСА, Космос, Марс, Наука, Миссия на Марс, Джим Брайденстайн.
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