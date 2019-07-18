Найден интересный способ изменения климата на Марсе

Новости науки: В NASA нашли необычный способ изменения климатических условий нашего соседа по Солнечной системе.

Колонизация Марса осложняется не только удаленностью планеты от Земли, но и тем, что на Красной планете слишком холодно для жизни людей и растений.

Что известно о разработке? Как сообщает Gizmodo, в NASA готовят материал для утепления на основе кварцевого аэрогеля. Он представляет собой пористый материал из диоксида кремния, который на 97% состоит из воздуха.

Слой толщиной в несколько сантиметров способен пропускать свет, необходимый растениям для фотосинтеза, блокировать вредную ультрафиолетовую радиацию и нагревать накрытую материалом поверхность. Полученный эффект способен помочь превратить в воду часть льда на поверхности Марса.

Создание парникового эффекта также возможно путем накопления в атмосфере углекислого газа, но на Марсе его слишком мало, чтобы нагреть поверхность планеты на больших площадях.

Испытание нового способа "утепления" Марса. Команда исследователей использовала материал для создания локального парникового эффекта в условиях освещенности, близких к марсианским, и уже добилась значительного повышения температуры под искусственным покрытием – на 50 градусов Цельсия.

Вероятные проблемы. Ученые отмечают, что для поддержания жизни растений необходимо создать и дополнительные условия, включая соответствующее атмосферное давление. Кроме того, аэрогель – материал очень хрупкий и потребует использование дополнительного полимерного покрытия.

Дальнейшие эксперименты. В ближайшее время исследователи планируют испытать технологию в неблагоприятных средах на Земле – в Антарктике или Чили.