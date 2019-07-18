Скачать
Четверг, 18.07.2019
Итоги 17 июля: внеочередное заседание ВРУ, КСУ и закон "Об образовании", суд над моряками, крейсер "Украина"
Итоги 17 июля: внеочередное заседание ВРУ, КСУ и закон "Об образовании", суд над моряками, крейсер "Украина"
Зеленский по "креативной идее" освободит пенсионеров от коммуналки
Зеленский по "креативной идее" освободит пенсионеров от коммуналки
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского

Найден интересный способ изменения климата на Марсе

Найден интересный способ изменения климата на Марсе
08:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: В NASA нашли необычный способ изменения климатических условий нашего соседа по Солнечной системе.

Колонизация Марса осложняется не только удаленностью планеты от Земли, но и тем, что на Красной планете слишком холодно для жизни людей и растений. 

Что известно о разработке? Как сообщает Gizmodo, в NASA готовят материал для утепления на основе кварцевого аэрогеля. Он представляет собой пористый материал из диоксида кремния, который на 97% состоит из воздуха.

Слой толщиной в несколько сантиметров способен пропускать свет, необходимый растениям для фотосинтеза, блокировать вредную ультрафиолетовую радиацию и нагревать накрытую материалом поверхность. Полученный эффект способен помочь превратить в воду часть льда на поверхности Марса.

Создание парникового эффекта также возможно путем накопления в атмосфере углекислого газа, но на Марсе его слишком мало, чтобы нагреть поверхность планеты на больших площадях.

Испытание нового способа "утепления" Марса. Команда исследователей использовала материал для создания локального парникового эффекта в условиях освещенности, близких к марсианским, и уже добилась значительного повышения температуры под искусственным покрытием – на 50 градусов Цельсия.

Ученые пересмотрели шансы на столкновение Земли с астероидом

Вероятные проблемы. Ученые отмечают, что для поддержания жизни растений необходимо создать и дополнительные условия, включая соответствующее атмосферное давление. Кроме того, аэрогель – материал очень хрупкий и потребует использование дополнительного полимерного покрытия.

Дальнейшие эксперименты. В ближайшее время исследователи планируют испытать технологию в неблагоприятных средах на Земле – в Антарктике или Чили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, НАСА, Космос, Марс, Наука, Климат на Марсе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
03 Ушел из жизни известный актер и режиссер
04 РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
05 Елизавета II ошеломила публику своим нарядом с растительным орнаментом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Раду: ПА ОБСЕ пришлет около 60 наблюдателей
Выборы в Раду: ПА ОБСЕ пришлет около 60 наблюдателей
Зеленский объяснил, зачем &quot;Слуге народа&quot; нужно большинство в Раде
Зеленский объяснил, зачем нужно большинство в Раде
Официальный курс валют НБУ на 18 июля
Официальный курс валют НБУ на 18 июля
Рецепт дня: яичница с колбасой и сыром, в духовке
Рецепт дня: яичница с колбасой и сыром, в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь