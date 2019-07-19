Скачать
Пятница, 19.07.2019
В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится
Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля

Объект движимый ионным ветром впервые поднялся в воздух

Объект движимый ионным ветром впервые поднялся в воздух
01:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Скриншот

Новости науки: Создан двигатель для летательных аппаратов на ионном ветре.

Ученым удалось впервые поднять в воздух объект, используя винты, которые приводятся в действие ионным ветром.

Подача высокого напряжения между несимметричными электродами создает интенсивное электрическое поле вблизи одного электрода и при превышении определенного напряжения приводит к локальной ионизации воздуха. Ионизируясь, воздух начинает двигаться к электроду с зарядом, противоположным его собственному. Таким образом создается ионный ветер.

Это явление было известно еще с 1709 года, однако только сейчас ученым удалось создать устройство, которое использует ионный ветер для своей работы. Новшество состояло в применении металлического цилиндра в качестве противоэлектрода вокруг пропеллера для усиления электрического поля и ионного ветра.

Исследователи создавали поток электронного ветра в цилиндре, в центре которого находился пропеллер. При достижении определенной скорости ветра пропеллер отрывался от опоры и поднимался в воздух. Команда студентов и ученых уже подала заявку на патент для своей разработки.

По их словам, технология имеет множество областей применения, включая ионные дроны, новые ионные двигатели, ионные вентиляторы, датчики, линейные двигатели и даже научные игрушки и демонстрационные инструменты.

Физики впервые обнаружили трехмерную спиновую жидкость

Авторы разработки не останавливаются на достигнутом. Они уже начали тестировать различные усовершенствования. Например, установка двух пропеллеров на одной оси, движущихся в противоположных направлениях, может усилить тягу и работать в направлении подъема более тяжелых объектов без добавления углового момента, который будет вращать тело.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Двигатель, Физика, Ионы, Ионный ветер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
04 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
05 Сийярто удивился протестам Украины из-за поездок венгерских политиков на Закарпатье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Государство в смартфоне&quot;: Зеленский спросил мнение украинцев
"Государство в смартфоне": Зеленский просит пройти опрос
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
Новый сезон шоу &quot;Танцы со звездами&quot;: чего ожидать от таинственной премьеры
Новый сезон шоу "Танцы со звездами": чего ожидать от таинственной премьеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь