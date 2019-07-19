Объект движимый ионным ветром впервые поднялся в воздух

Новости науки: Создан двигатель для летательных аппаратов на ионном ветре.

Ученым удалось впервые поднять в воздух объект, используя винты, которые приводятся в действие ионным ветром.

Подача высокого напряжения между несимметричными электродами создает интенсивное электрическое поле вблизи одного электрода и при превышении определенного напряжения приводит к локальной ионизации воздуха. Ионизируясь, воздух начинает двигаться к электроду с зарядом, противоположным его собственному. Таким образом создается ионный ветер.

Это явление было известно еще с 1709 года, однако только сейчас ученым удалось создать устройство, которое использует ионный ветер для своей работы. Новшество состояло в применении металлического цилиндра в качестве противоэлектрода вокруг пропеллера для усиления электрического поля и ионного ветра.

Исследователи создавали поток электронного ветра в цилиндре, в центре которого находился пропеллер. При достижении определенной скорости ветра пропеллер отрывался от опоры и поднимался в воздух. Команда студентов и ученых уже подала заявку на патент для своей разработки.

По их словам, технология имеет множество областей применения, включая ионные дроны, новые ионные двигатели, ионные вентиляторы, датчики, линейные двигатели и даже научные игрушки и демонстрационные инструменты.

Авторы разработки не останавливаются на достигнутом. Они уже начали тестировать различные усовершенствования. Например, установка двух пропеллеров на одной оси, движущихся в противоположных направлениях, может усилить тягу и работать в направлении подъема более тяжелых объектов без добавления углового момента, который будет вращать тело.