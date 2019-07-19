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В NASA сообщили, что компоненты красного вина будут полезны при полете к Марсу

В NASA сообщили, что компоненты красного вина будут полезны при полете к Марсу
12:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Космическое агентство США целенаправленно движется к своей главной миссии — полету человека на Красную планету.

Ресвератрол поможет будущим колонизаторам Красной планеты оставаться в форме.

На этой неделе глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что первый пилотируемый полет на Марс вполне себе может состояться в 2033 году, пусть многие эксперты и отрицают такую возможность. 

Однако исследования, разработки и поиск новых технологий и способов продолжаются, и теперь ученые NASA решают, как подготовить будущих покорителей Марса к путешествию. 

Так, один из вопросов: как сохранить мышечную массу в течение длительных космическим полетов? Когда космонавты покинут Землю, их ожидает около девяти месяцев пути в условиях очень низкой гравитации. Как только они достигнут Марса, гравитация которого составляет лишь 40 процентов от земной, мышцы человека не будут испытывать то же напряжение, что и на родной планете. Они станут слабыми, а это скажется на выносливости космонавтов. 

Ученые NASA, об исследовании которых сообщается в Frontiers in Physiology, сосредоточились на полезных свойствах ресвератрола — природного антиоксиданта, соединения, которое содержится в кожуре некоторых ягод, в том числе винограда, и благотворно влияет на работу организма и состояние клеток человека, хоть это неоднократно и пытаются подвергать сомнению. Особенно богато ресвератролом красное вино. 

"По прошествии всего трех недель в космосе объем мускулов в голенях человека сокращается на треть. Мы доказали, что с этим можно бороться посредством правильной диеты, что особенно важно для членов марсианских экспедиций, у которых не будет тренажеров, как у экипажа МКС", — сообщила Мари Мортро (Marie Mortreux) из Гарвардского университета, ведущий автор исследования. 

Для двухнедельного испытания специалисты отобрали две дюжины крыс, которых поделили на четыре группы. Грызуны в первой группе испытывали стандартную нагрузку — ту, которую мы испытываем каждый день на Земле. Вторую группу "подвесили" в воздухе на цепочке, тем самым имитируя условия Марса. Третья группа, которую тоже поместили в условия Красной планеты, получала полезные добавки, содержащие ресвератрол, а четвертая служила контрольной. 

Как и ожидали ученые, грызуны из второй группы продемонстрировали повышенную потерю мышц и меньшую силу захвата. Однако результаты крыс из третьей группы, получающих ресвератрол, оказались лучше: их мышцы оставались в тонусе, захват был таким же, как и в условиях Земли, при этом вес грызунов не увеличивался.

Найден интересный способ изменения климата на Марсе

По мнению исследователей, такие эффекты приема ресвератрола связаны с тем, как это соединение влияет на чувствительность организма к инсулину. 

"Лечение ресвератролом способствует росту мышц у животных с диабетом или без нагрузки за счет повышения чувствительности к инсулину и усвоения глюкозы мышечными волокнами. <…> Таким образом, мы предположили, что умеренная суточная доза ресвератрола поможет сократить процесс разрушения мышц в космосе", — объяснила Морто. 

Конечно, это не значит, что на протяжении всего пути к Марсу люди будут пить красное вино, однако ученые намерены продолжить исследования — не только с ресвератролом, но и с другими природными антиоксидантами — и найти идеальный способ поддерживать космонавтов в форме.

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Исследования, Вино, НАСА, Космос, Марс, Наука, Космонавтика.
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