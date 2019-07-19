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NASA представило снимок МКС, проходящей перед Солнцем

NASA представило снимок МКС, проходящей перед Солнцем
20:18 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости науки: Подобрать время и оборудование, подходящие для получения великолепного изображения, удается редко.

NASA опубликовало зрелищное фото Международной космической станции, пойманной проходящей перед Солнцем.

В NASA пояснили, что солнечные пятна, по отдельности, имеют темную центральную зону тени, более светлую окружающую полутень. В отличие от этого, МКС - это сложный и многоплановый механизм, одна из самых больших и сложных машин, когда-либо созданных человечеством. Кроме того, на Солнце появляются солнечные пятна, в то время как МКС вращается вокруг Земли.

Транзитное Солнце не является чем-то необычным для МКС, которая вращается вокруг Земли каждые 90 минут, но подобрать время и оборудование, подходящие для получения великолепного изображения, удается редко.

 
 
 
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Solar transit edited- a few small prominences brought out and colorized:)

Публикация от Rainee Lee Tubbs (Colacurcio) (@raineelc)

Ученые определились с орбитой будущей окололунной станции

Странно, но кроме этого фальшивого пятна, в этом недавнем композите с двумя изображениями Солнцу не хватало реальных солнечных пятен. Солнечные пятна были редки на Солнце с момента зарождения нынешнего Солнечного минимума, периода низкой солнечной активности. По причинам, еще не до конца понятным, число солнечных пятен, возникающих как во время предыдущего, так и в настоящее время солнечного минимума, было необычно низким.

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НАСА, Солнце, МКС, Фото.
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