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В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля "Орион"

В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля "Орион"
20:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Первый запуск к Луне может состояться в июне 2020 года.

В субботу, 20 июля, вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс выступил с речью в Космическом центре Кеннеди (Флорида), во время которой он поздравил всех присутствующих с 50-летней годовщиной со дня высадки человека на Луну, а также объявил о завершении сборки капсулы для экипажа на многоцелевом и частично многоразовом корабле "Орион". Об этом сообщается на официальном сайте Космического агентства США.

Как подчеркивается в пресс-релизе NASA, 50 лет назад целью агентства было доказать, что оно способно высадить людей на Луну и безопасно вернуть их на Землю. Теперь же главная миссия — возвращение на спутник Земли, а уже следующим шагом может стать отправка астронавтов на Марс.

Первый полет сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем "Орион" к Луне может состояться уже в 2020 году, сообщили представители NASA. Он продлится в общей сложности три недели.

Перед этим капсулу для экипажа соединят со служебным модулем, предоставленным Европейским космическим агентством и созданным компанией Airbus. В полной сборке они пройдут серию испытаний. В конце 2019 года начнется последний этап приготовлений перед полетом к Луне: космический корабль доставят в Центр имени Кеннеди для окончательной проверки и последующей интеграции с ракетой SLS.

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Однако во время первого запуска в рамках миссии "Артемида-1" (Artemis 1) не предполагается присутствие экипажа. На орбиту Луны люди попадут в составе миссии "Артемида-2", которая предварительно назначена на 2022 год. Непосредственно высадка человека на поверхность земного спутника — и в то же время триумфальное возвращение на него — может состояться в 2024 году (миссия "Артемида-3").

В конце 2014 года NASA провело первый беспилотный испытательный полет "Орион" без экипажа: тогда он пробыл в космосе всего четыре часа, дважды облетев вокруг Земли и вернувшись обратно.

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НАСА, Орион, Космос, Наука, Запуск к Луне.
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