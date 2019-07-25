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В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу

В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
13:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Китайские археологи с начала осени 2018 года проводили раскопки на побережье реки Баду, располагающейся в городе Уси на востоке Китая (провинция Цзянсу).

Археологи уже идентифицировали около 200 объектов и более 100 древних керамических изделий возрастом свыше трех тысяч лет.

Как сообщается, сейчас специалисты заявили об успехе в работах: им удалось обнаружить и идентифицировать около 200 объектов, в числе которых — колодцы, траншеи, строительные площадки, пепелища и многое другое. 

Помимо этого, во время раскопок, площадь которых составила шесть гектаров, были найдены свыше 100 древних изделий из керамики, глины и протофарфора. По словам руководителя группы археологов Ли Юнцзюня, с помощью радиоуглеродного метода датирования ученые смогли определить период, к которому относятся найденные предметы, — эпохи династий Шан (1600-1046 годы до нашей эры) и Восточной Чжоу (770-256 годы до нашей эры). 

На дне моря ученые обнаружили уникальную находку

Раскопки и идентификация предметов продолжаются, добавил ученый. Представители местного Института культурных реликвий и археологических исследований также отметили, что это первый случай обнаружения руин времен Шан и Чжоу в городе Уси. 

В начале этого месяца израильские археологи сообщили об обнаружении библейского города Секелаг, в котором будущий второй царь израильского народа Давид скрывался от Саула.

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Китай, Исследования, Наука, Археологи, Руины, Шан и Чжоу.
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