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Штаты осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником Dragon

Штаты осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником Dragon
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости науки: Ракетоноситель Falcon 9 со спутником Dragon был успешно запущен в МКС.

омпания SpaceX из США осуществила успешный запуск ракетоносителя Falcon 9 с грузовым спутником Dragon на Международную космическую станцию.

Запуск состоялся в четверг, около 18 часов по местному времени с мыса Канаверал (штат Флорида), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Это уже 18-й запуск грузового корабля к МКС, который осуществляется американской компанией SpaceX. В этот раз спутник должен доставить 5 тыс. фунтов (2,27 тонны) полезного груза для экипажа, в том числе провизию и материалы для научных экспериментов.

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий

На обратном пути спутник Dragon будет наполнен около 1,5 т использованного груза, который должен сгореть во время приземления в атмосфере Земли над Тихим океаном.

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США, Спутник, Ракета, Dragon, Falcon 9.
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