Штаты осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником Dragon

Новости науки: Ракетоноситель Falcon 9 со спутником Dragon был успешно запущен в МКС.

омпания SpaceX из США осуществила успешный запуск ракетоносителя Falcon 9 с грузовым спутником Dragon на Международную космическую станцию.

Запуск состоялся в четверг, около 18 часов по местному времени с мыса Канаверал (штат Флорида), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Это уже 18-й запуск грузового корабля к МКС, который осуществляется американской компанией SpaceX. В этот раз спутник должен доставить 5 тыс. фунтов (2,27 тонны) полезного груза для экипажа, в том числе провизию и материалы для научных экспериментов.

На обратном пути спутник Dragon будет наполнен около 1,5 т использованного груза, который должен сгореть во время приземления в атмосфере Земли над Тихим океаном.