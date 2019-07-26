Во Франции нашли гигантскую кость динозавра

Новости науки: С 2010 года ученые обнаружили здесь 7500 костей, которые принадлежали 45 различным видам динозавров.

Палеонтологи, проводившие раскопки на так называемом "кладбище динозавров", нашли необычайный артефакт.

Во время раскопок во Франции ученые нашли бедренную кость чрезвычайно огромного динозавра. Она размером с человека и весит около 508 килограммов. Вполне вероятно, что при жизни существо было более 30 метров высотой.

Как сообщается, такие пропорции соответствуют разве что динозаврам вида Патаготитан. Считается, что они были крупными животными, которые когда-либо жили на Земле. Однако, ученые пока не назвали существо, которому принадлежала найденная ими кость. Удалось установить, что оно жило около 140 миллионов лет назад. Об обнаружении полного скелета динозавра речь не идет. Однако, неподалеку бедренной кости палеонтологи раскопали фрагмент таза, к которому, вероятно, она когда-то крепилась.

"Этот фрагмент таза огромный! И он прекрасно сохранился", - сказал куратор Музея Ангулема Жан-Фрасуа Турнепиш.

В свою очередь, палеонтолог из Парижского исторического музея Рено Аллан заметил: "Мы можем увидеть место, к которым крепились мышцы и сухожилия. Не часто удается найти столь крупный фрагмент, который может развалиться на куски под своим весом".

Кости гигантского динозавра нашли в муниципалитете Анжак-Шарант. Это самое богатое в Европе место на такие находки.