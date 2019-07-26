Корабль Dragon успешно доставил на МКС новый стыковочный узел

Новости науки: Корабль Dragon, разработанный аэрокосмической компанией SpaceX и запущенный на ракете-носителе Falcon 9, успешно доставил на МКС 2,5 т груза, среди которого новый стыковочный узел IDA-3.

Он позволит кораблям SpaceX и Boeing стыковаться с космической станцией, говорится в сообщении компании.

Запуск ракеты неоднократно переносился. Изначально он был назначен на 8 июля, однако из-за плохих погодных условий на мысе Канаверал осуществить его не удалось. Dragon стартовал с космодрома 26 июля в 01:22, а через 10 минут успешно отделился от второй ступени ракеты Falcon 9.

Основной груз корабля — стыковочный узел IDA-3, в ходе разработки которого инженеры SPaceX сотрудничали с российской РКК "Энергия". Узел будет использоваться для пилотируемых полетов к МКС, в том числе для доставки экипажей астронавтов частными компаниями.

Аппарат также доставил на МКС экспериментальный американский биопринтер BioFabrication Facility, способный печатать ткани из живых клеток для последующей пересадки человеку.