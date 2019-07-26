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Ученые создали крошечных роботов, которые самостоятельно атакуют раковые опухоли

Ученые создали крошечных роботов, которые самостоятельно атакуют раковые опухоли
19:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки: Инженеры из Калифорнийского технологического института представили крошечных роботов, которые смогут самостоятельно находиться около раковых опухолей в человеческом организме и выделять необходимые дозы лекарств.

Робот состоит из 20-микрометровой частицы магния, покрытой слоем золота. Поверх нее установили слой специального гидрогеля, содержащего противораковый препарат. Эта система заключена в капсулу из желатина.

Во время экспериментов они скормили этих роботов мышам и следили за прохождением капсулы по кишечнику. Когда капсулы достигли раковых опухолей, их осветили сильным инфракрасным светом. Это вызвало нагревание золота и высвобождение препарата из таблетки.

Благодаря частичке магния появились пузырьки водорода, которые позволяют капсуле перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя препарат.

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Сейчас ученые собираются увеличить эффективность капсулы, поскольку человеческие ткани намного толще мышиных. Значит для взаимодействия с ними необходимы более мощные инфракрасные сигналы.

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Рак, Наука, Лечение рака, Раковые опухоли.
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