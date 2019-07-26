Ученые создали крошечных роботов, которые самостоятельно атакуют раковые опухоли

Новости науки: Инженеры из Калифорнийского технологического института представили крошечных роботов, которые смогут самостоятельно находиться около раковых опухолей в человеческом организме и выделять необходимые дозы лекарств.

Робот состоит из 20-микрометровой частицы магния, покрытой слоем золота. Поверх нее установили слой специального гидрогеля, содержащего противораковый препарат. Эта система заключена в капсулу из желатина.

Во время экспериментов они скормили этих роботов мышам и следили за прохождением капсулы по кишечнику. Когда капсулы достигли раковых опухолей, их осветили сильным инфракрасным светом. Это вызвало нагревание золота и высвобождение препарата из таблетки.

Благодаря частичке магния появились пузырьки водорода, которые позволяют капсуле перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя препарат.

Сейчас ученые собираются увеличить эффективность капсулы, поскольку человеческие ткани намного толще мышиных. Значит для взаимодействия с ними необходимы более мощные инфракрасные сигналы.