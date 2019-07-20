Профилактика с огоньком: как защитить себя от рака

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали еще один продукт для профилактики онкозаболеваний.

Исследователи из Техаса сообщили, что им удалось доказать уникальную пользу индонезийского перца для работы всего организма.

Оказалось, что регулярное употребление этого вида перца способствует борьбе организма с раковыми клетками и снижает шансы на образование опухолей.

Во время лечения раковых опухолей индонезийский длинный перец успешно противодействует развитию рака.

Отметим, что лечебные свойства перца обсуждались людьми уже около тысячи лет, но теперь исследователи доказали реальную пользу этого продукта в борьбе с одной из самых болезней современного мира - раком.

Все дело в веществе Piperlongumine (PL), которое проявляет активность в борьбе против различных видов раковых опухолей.