Источник "материнского инстинкта" нашли только у особей женского пола

Новости науки: Открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей.

Биологи из Университета штата Луизиана (США) провели исследование на двух группах мышей: в первой были особо мужского пола, во второй - женского. Как сообщили специалисты, работа которых опубликована в журнале Plos One, они обнаружили группу клеток, активирующихся при участии гормона окситоцина, в мозге у самок мышей, при этом у самцов мышей таких клеток не оказалось.

Окситоцин также известен как "гормон любви" и играет важную роль в регуляции поведения, в том числе материнского.

"Многие ученые пытались выяснить разницу между системой окситоцина у женщин и мужчин, но никто до сих пор не нашел убедительных доказательств. Наше открытие стало для нас большим сюрпризом", - рассказал Риоичи Теруяма (Ryoichi Teruyama), доцент кафедры биологических наук Университета Луизианы.

Рецепторы окситоцина, как оказалось, содержатся в области мозга, отвечающей за так называемое материнское поведение. Более того, сообщили биологи, экспрессия рецепторов окситоцина в этих клетках наблюдается исключительно тогда, когда там присутствует и эстроген - женский половой гормон. Следовательно, эти клетки участвуют в стимулировании "материнского инстинкта".

Клетки - рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд)

"Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей", - подчеркнул Теруяма.

При этом недавние исследования уже продемонстрировали связь между измененной экспрессией рецепторов окситоцина и послеродовой депрессией, которая встречается примерно у 10-20 процентов недавно родивших женщин. По мнению биологов из Луизианы, их открытие может помочь создать новые методы для лечения послеродовой депрессии, целью которого станут уже клетки, активирующиеся при помощи окситоцина.