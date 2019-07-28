Появились новое фото и видео поверхности астероида Рюгу

Новости науки: Станция "Хаябуса-2" также взяла образцы грунта с астероида

Японское космическое агентство (JAXA) опубликовало два снимка поверхности астероида Рюгу, сделанные 11 июля, во время второго приземления автоматической межпланетной станции "Хаябуса-2" на это небесное тело.

Кроме того, JAXA выложило таймлапс-видео, показывающее, как станция приземляется на астероид, а затем удаляется от него. На видео, помимо самой операции по забору проб, также можно рассмотреть "рог" пробоотборника, направленный вниз.

Изображения, полученные с помощью широкоугольных камер ONC-W1 и ONC-W2 непосредственно перед приземлением зонда. Левая половина изображения сделана ONC-W1 11 июля 2019 года, в 10:04:57 JST, правая половина - ONC-W2, в 10:04:58 JST (время на борту), спустя одну секнуду. Кратер можно рассмотреть как сверху, так и сбоку

Фото сделаны с высоты в восемь метров, за минуту до выстрела. Чуть коснувшись астероида, "Хаябуса-2" выпустил танталовую пулю и собрал разлетевшиеся осколки грунта, чтобы потом отправить их на Землю. Затем аппарат оттолкнулся от Рюгу и снова вышел на орбиту вокруг него.

Зонд "Хаябуса-2" был запущен в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима. Ровно год он совершал облет Земли, а после отправился к своей главной цели - астероиду Рюгу, сближение с которым произошло в конце июня 2018 года.

Первую посадку на астероид "Хаябуса-2" совершил в этом феврале. Обратный путь аппарата к Земле длиной в год, как предполагается, начнется в декабре 2019-го.