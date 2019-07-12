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Японский космический зонд "Хаябуса-2" передал новые фото с поверхности астероида Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" передал новые фото с поверхности астероида Рюгу
10:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости технологии: Как известно, этот корабль является первым в истории, который сумел успешно собрать образцы почвы.

Японский зонд Hayabusa 2 собрал новые пробы грунта астероида Рюгу и передал на Землю свежие фото космического тела. 

Как передает New Scientist, Hayabusa 2 успешно приземлился на Рюгу и выполнил миссию по сбору образцов "чистой" первичной материи.

На основе собранных данных ученые попытаются установить происхождение астероида.

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"Это был успех, большой успех. Мы добились успеха во всех запланированных процедурах", – заявил участник проекта Hayabusa 2 Кубота Такаси.

Как известно, этот аппарат сблизился с Рюгу 22 февраля. Первые замеры почвы он собрал, выстрелив по поверхности астероида специальной пулей. Вследствие этого поднялась пыль и мелкие обломки породы. Далее с помощью специального устройства зонд собрал эти частички и вернулся на рабочую орбиту.

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Все по теме:

Технологии, Зонд, Астероиды, Техно, "Hayabusa-2", Японский космический зон, Рюга.
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