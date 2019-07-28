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В NASA рассказали, что в будущем землетрясения будут происходить еще чаще

В NASA рассказали, что в будущем землетрясения будут происходить еще чаще
15:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Об этом сообщает издание Daily Express.

Отдаление Луны от Земли замедляет вращение нашей планеты, что в результате приводит к более сильным и частым землетрясениям, заявил Мэтью Фанк (Matthew Funke) из Лаборатории реактивного движения NASA.

"Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальная часть планеты. По мере того как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли", - объяснил ученый.

По словам специалистов, сейчас Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям. Точное объяснение этом процессу пока не найдено, но, как полагают ученые, такие "побочные эффекты" могут быть связаны с изменениями в ядре Земли, которые в итоге влияют и на ее поверхность.

Роджер Билхэм из Университета Колорадо в Боулдере и Ребекка Бендик из Университета Монтаны в Мизуле изучили историю землетрясений магнитудой 7 и более, произошедших начиная с 1900 года.

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В результате они обнаружили, что с начала XX века было около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно (в другое время случалось около 15 землетрясений магнитудой выше 7 за год). Как оказалось, именно в эти периоды скорость вращения Земли снижалась.

"Корреляция между вращением Земли и землетрясениями значительна и предполагает повышение числа интенсивных землетрясений", - добавили ученые.

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Однако таких катаклизмов не следует ожидать в ближайшие миллиарды лет, спешит успокоить физик Пол Вальорски. "Замедление вращения Земли приводит к увеличению продолжительности дня и месяца. Предполагается, что это произойдет, когда день и месяц будут равны примерно 47 (текущим) дням. А это случится через миллиарды лет", - подытожил он.

Между тем, чтобы все же спасти как можно больше жизней, ученые заявили о планах создать часы для прогнозирования землетрясений.

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Землетрясение, НАСА, Земля, Катаклизм.
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