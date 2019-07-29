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Ученые обнаружили каменистую экзопланету с тремя красными солнцами

Ученые обнаружили каменистую экзопланету с тремя красными солнцами
10:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: В начале июля аппарат обнаружил сразу три внесолнечные планеты, в том числе небольшую L 98-59b.

По мнению ученых, есть надежда, что она может быть пригодной для жизни.

Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab. Она вращается вокруг одного из трех красных карликов, составляющих систему LTT 1445, располагается на расстоянии 22,5 светового года от нас и в 1,38 раза больше Земли. 

Исследование ученых принято к публикации в The Astronomical Journal и уже доступно для прочтения в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

"Будучи на поверхности этой планеты, вы бы видели над собой три солнца, но два из них были бы довольно далекими и выглядели бы маленькими — словно два красных зловещих глаза в небе", — рассказала Дженнифер Уинтерс (Jennyfer Winters), астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Между тем LTT 1445Ab разительно отличается от обнаруженной в 2016 году HD 131399Ab — еще одной экзопланеты с тремя солнцами, которая в то же время представляет собой гиганта с 550-летней орбитой вокруг одной из звезд в тройной системе и располагается на расстоянии 340 световых лет от Земли. 

Астрономы сравнивают LTT 1445Ab по составу с твердотельными планетами земной группы — Меркурием, Венерой, Марсом и, соответственно, с Землей — и противопоставляют газовым и ледяным гигантам. LTT 1445Ab делает один оборот вокруг своей звезды за 5,36 земных дня. Следовательно, примерная температура на ее поверхности — порядка плюс 155 градусов.

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Однако вполне себе вероятно, что у LTT 1445Ab есть атмосфера, — по мнению ученых, это делает обнаруженную экзопланету хорошим объектом для дальнейших исследований. И хотя шансы на то, что LTT 1445Ab может быть пригодной для жизни, малы, у астрономов появилась новая надежда. 

Всего за полтора года работы телескоп TESS зарегистрировал 820 кандидатов в экзопланеты, подтвердив более 20. 

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Исследования, Земля, Наука, Экзопланета, Каменистая экзопланета, Экзопланета с тремя красными солнцами.
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