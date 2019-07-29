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США вывели на орбиту самый большой спутник в истории

США вывели на орбиту самый большой спутник в истории
15:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: DSX стал крупнейшим из 24 спутников, выведенных на орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

Ежегодно ученые отправляют десятки спутников различных типов с Земли в космос. Пресс-служба ВВС США объявила о запуске на орбиту крупнейшего в истории спутника.

Что известно о спутнике DSX? Ключевым отличием спутника ВВС США под названием DSX стали его размеры: при развертывании на земле площадь его поверхности заняла бы целое футбольное поле, сообщает ресурс SpaceNews.

Аппарат с 82-метровыми антеннами предназначен для изучения радиационной обстановки в космосе и ее влияния на компоненты космических кораблей.

Военно-воздушные силы заинтересованы в использовании спутников в регионе, где DSX собирает данные. Радиоволны очень низкой частоты сильно взаимодействуют с электронами, опасными для космического корабля, – отметил главный исследователь проекта Джеймс Макколлоу.

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Главные задачи супника ВВС. "Работа DSX поможет более глубоко понять ключевой процесс, который регулирует радиационную среду: длинная антенна позволяет аппарату передавать радиоволны VLF, которые будут использоваться в экспериментах", – добавил Макколлоу.

Продолжительность миссии. По словам директора лаборатории ВВС США Эрика Фельта, миссия спутника DSX продлится около года, после чего ученые планируют обнародовать результаты исследования через веб-сайт ведомства и социальные сети.

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США, Спутник, Исследования, Земля, Космос, Наука, Орбита, SpaceX, Ракета Falcon Heavy, Большой спутник, DSX.
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