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Ученые спрогнозировали, как погибнет Солнце

Ученые спрогнозировали, как погибнет Солнце
08:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки: Наблюдения за далекой звездой на завершающем этапе жизни дает понимание о том, что ждет Солнце.

Наблюдения за далекой звездой на завершающем этапе жизни дает понимание о том, что ждет Солнце.

Звезда под названием T Ursae Minoris – это красный гигант, очень накаленный тип на завершающем цикле своего существования. Она расположена за три тысячи световых лет от Земли в созвездии Малой Медведицы. Всего за несколько миллиардов лет наше Солнце тоже станет таким красным гигантом. Оно расширится до таких размеров, что планеты внутреннего круга будут поглощены.

"Мы ожидаем, что наше Солнце и T Ursae Minoris закончат свою жизнь достаточно спокойно и медленно по сравнению со сверхновыми звездами, которых в конце ждет мощный и яркий взрыв", - цитирует Newsweek главного автора исследования из Австралийского национального университета Мередит Джойс.

Астрономы подметили, что звезда, возраст которой достигает 1,2 миллиарда лет, переживает ряд импульсов в своей предсмертной агонии, во время которых ее размер, яркость и температура сильно варьируются.

"Производство энергии в T Ursae Minoris стало нестабильным. На этом этапе ядерный синтез вспыхивает глубоко внутри, вызывая, так сказать, "икоту", которую мы называем термальными импульсами", - объяснила Джойс.

"Эти импульсы вызывают радикальные, быстрые изменения в размере и яркости звезды, которые можно обнаружить на протяжении веков. Импульсы старых звезд типа T Ursae Minoris также обогащают целую Вселенную элементами, такими как углерод, азот, олово и свинец", - добавила она.

На протяжении последних трех десятилетий команда ученых наблюдала за этими импульсами, которые дают редкие подсказки о процессе старения звезд.

"Мы убеждены, что звезда на пороге своего последнего импульса. И мы рассчитываем увидеть, как она еще раз расширится. Это одна из редких возможностей, когда признаки старения звезд прямым образом можно наблюдать за время человеческой жизни", - объяснила Джойс.

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Авторы исследования считают, что в следующие несколько тысяч лет T Ursae Minoris превратится в белого карлика. Это относительно небольшой и очень плотный остаток звезд, которые потеряли свои внешние слои и потратили большую часть своего водорода и гелия. Такие звезды постепенно остывают, приближаясь к концу своей жизни.

Ученые убеждены, что последние наблюдения подтверждают гипотезу о том, что Солнце тоже в свое время превратится в красного гиганта, прежде чем растратит свои внешние слои и оставит после себя лишь белого карлика. Это произойдет приблизительно через пять миллиардов лет.

"Оно станет значительно больше с приближением смерти, поглотив Венеру, Меркурий и, вероятно, Землю в процессе. А потом сожмется до белого карлика", - сказала Джойс.

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Исследования, Солнце, Наука, Астрономия.
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