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Стали известны детали плана по доставке образцов марсианского грунта на Землю

Стали известны детали плана по доставке образцов марсианского грунта на Землю
08:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Как сообщается, во время совещания на прошлой неделе обсуждалось, что миссия по доставке марсианских образцов на Землю предполагает два запуска в 2026 году.

В лучшем случае образцы грунта с Красной планеты прибудут на Землю в 2031 году.

Представители Космического агентства США (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) 26 июля провели совещание рабочей группы по исследованию Марса (MEPAG), во время которого обсудили некоторые детали плана по доставке образцов марсианского грунта на Землю.

Старт миссии Mars 2020, как уже стало известно ранее, назначен на лето 2020 года, а в феврале 2021-го марсоход должен приступить к работе на поверхности Красной планеты, а именно — в 50-метровом кратере Йезеро в экваториальных регионах Марса, где некогда в древности располагалась дельта реки. Основная задача шестиколесного ровера — бурение грунта и взятие образцов. 

Ранее ESA сообщало, что впоследствии "следы жизни" нужно будет отправить на Землю для последующих исследований в местных лабораториях. Однако никаких подробностей, особенно о сроках, представители космических агентств не раскрывали.  

Первыми — летом 2026-го — на Марс должны стартовать посадочная платформа и еще один марсоход от NASA. К пункту назначения аппараты прибудут в 2028 году. Задачи нового ровера — найти запечатанные пробирки с образцами, собранными Mars 2020, и доставить их на посадочную платформу.

Затем образцы загрузят на специальную ракету, которая выведет их на орбиту, где будет находиться орбитальный модуль от ESA. Аппарат Европейского космического агентства должен стартовать осенью 2026 года, его путешествие к Марсу продлится около года. Стоит отметить, что все аппараты в рамках этой миссии полетят к Красной планете по "нестандартной траектории". 

Брайан Мюрхед из Лаборатории реактивного движения NASA рассказал, что европейский орбитальный аппарат установит пробирки с образцами внутри специальной системы с защитной оболочкой, а затем стерилизует все еще раз — вероятно, посредством теплового воздействия. Таким образом появится гарантия, что материалы с чужой планеты будут загерметизированы и не попадут в атмосферу Земли.Непосредственно прибытие "следов жизни" с Красной планеты на Землю ожидается примерно к 2031 году. Космический корабль приземлится на испытательном полигоне в Юте, уточнил Джим Уотзин (Jim Watzin), руководитель программы по изучению Марса в NASA. По его словам, если что-то пойдет не по плану, то и Mars 2020 — при условии, что он еще будет функционировать — сам сможет доставить образцы к посадочной платформе.  

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Тем не менее ни NASA, ни ESA пока не получили официальное одобрение от властей, поэтому планы по отправке "следов жизни" с Красной планеты на Землю остаются на стадии концепции. 

"Нам нужно собрать воедино план миссии и представить его органам, принимающим решения, до конца 2019 года", — сказал Уотзин.

Между тем глава NASA ранее заявил, что пилотируемая миссия на Красную планету может состояться в 2033 году. Кроме того, Космическое агентство США создает когорту новых роботов для исследования Марса — и не только.

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Исследования, НАСА, Земля, Космос, Наука, Марсианский грунт.
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