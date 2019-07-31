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Ученые обнаружили супер-Землю и две экзопланеты, которых не существует в Солнечной системе

Ученые обнаружили супер-Землю и две экзопланеты, которых не существует в Солнечной системе
10:54 Сегодня Телеграф unian.net Фото:pixabay.com

Новости науки: Супер-Земля и еще две экзопланеты были обнаружены телескопом TESS, который принадлежит NASA.

Интересно то, что орбиты всех трех планет почти синхронные и они двигаются, словно сцепленные в цепочку. 

Они расположены на орбите звезды в 72 световых годах от нашей планеты. Это одни из самых маленьких и ближайших экзопланет, которые в настоящее время были открыты.

 Супер-Земля и еще две экзопланеты были обнаружены телескопом TESS, который принадлежит 

Об этом пишет Newsweek. Во-первых, в отличие от Солнечной системы, открытые три планеты не такие уж и разные в вопросе размера. Одна из них была классифицирована как скалистая супер-Земля, поэтому ее масса несколько больше, чем масса нашей планеты, но при этом значительно меньше, чем у Урана и Нептуна. Тем временем, две другие планеты были названы "суб-Нептунами", потому что у них относительно средний размер. Они на половину меньше от ледяного гиганта в Солнечной системе. 

Ученые обнаружили каменистую экзопланету с тремя красными солнцами

"Одна из планет лишь немного больше, чем Земля. И она такая же скалистая. Две другие вдвое больше чем Земля и, вероятно, по своему составу подобны Нептуну: с твердым ядром и толстой газовой атмосферой", - сказал руководитель группы исследователей Максимилиан Гюнтер. Открытие двух планет среднего размера очень важно для астрономов. Потому что такие миры – это "утраченное звено" в понимании формирования планет. На самом деле, в Солнечной системе таких планет не существует. 

Более того, все три планеты выстроились в так называемую "резонансную цепь". Это означает, что соотношение их орбит близко к целым числам. "В TOI-270 эти планеты выстроились, словно жемчуг в ожерелье", - сказал Гюнтер. "Это очень интересно, потому что позволяет нам изучать их динамическое поведение", - добавил он.

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Земля, Луна, Наука, Астрономия, Звезды, Звездная система.
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