Ученые обнаружили супер-Землю и две экзопланеты, которых не существует в Солнечной системе

Новости науки: Супер-Земля и еще две экзопланеты были обнаружены телескопом TESS, который принадлежит NASA.

Интересно то, что орбиты всех трех планет почти синхронные и они двигаются, словно сцепленные в цепочку.

Они расположены на орбите звезды в 72 световых годах от нашей планеты. Это одни из самых маленьких и ближайших экзопланет, которые в настоящее время были открыты.

Супер-Земля и еще две экзопланеты были обнаружены телескопом TESS, который принадлежит

Об этом пишет Newsweek. Во-первых, в отличие от Солнечной системы, открытые три планеты не такие уж и разные в вопросе размера. Одна из них была классифицирована как скалистая супер-Земля, поэтому ее масса несколько больше, чем масса нашей планеты, но при этом значительно меньше, чем у Урана и Нептуна. Тем временем, две другие планеты были названы "суб-Нептунами", потому что у них относительно средний размер. Они на половину меньше от ледяного гиганта в Солнечной системе.

"Одна из планет лишь немного больше, чем Земля. И она такая же скалистая. Две другие вдвое больше чем Земля и, вероятно, по своему составу подобны Нептуну: с твердым ядром и толстой газовой атмосферой", - сказал руководитель группы исследователей Максимилиан Гюнтер. Открытие двух планет среднего размера очень важно для астрономов. Потому что такие миры – это "утраченное звено" в понимании формирования планет. На самом деле, в Солнечной системе таких планет не существует.

Более того, все три планеты выстроились в так называемую "резонансную цепь". Это означает, что соотношение их орбит близко к целым числам. "В TOI-270 эти планеты выстроились, словно жемчуг в ожерелье", - сказал Гюнтер. "Это очень интересно, потому что позволяет нам изучать их динамическое поведение", - добавил он.