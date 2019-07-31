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Ученые описали "тысячелетних соколов" кембрийского периода

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Ученые описали "тысячелетних соколов" кембрийского периода
12:32 Сегодня Телеграф naked-science Фото:naked-science.ru

Новости науки: Находка была сделана в знаменитых глинистых сланцах Берджес, где палеонтологи обнаруживают многочисленную и разнообразную фауну среднего кембрия: членистоногих, губок, червей и даже древнейших хордовых.

Одними из крупнейших хищников кембрийских морей были "тысячелетние соколы" — членистоногие с крайне необычной формой тела.

В 2018 году канадские палеонтологи обнаружили отложения, сохранившие сотни образцов неизвестных, но, по-видимому, весьма распространенных животных, облик которых сразу напомнил ученым космический корабль "Тысячелетний сокол" (Millennium Falcon) из вселенной "Звездных войн".Такое прозвище отразилось и в официальном названии, которое авторы находки дали вымершему существу, — Cambroraster falcatus.  Экзотический хищник описывается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: несмотря на свой несколько нелепый вид, он был одним из самых крупных существ в океанах кембрийского периода. 

Окаменелости C. falcatus сохранили лишь твердые части их тел, за исключением одного отпечатка панциря со следами глаз, клешней по сторонам тела и даже плавниками. Датировка отнесла их примерно к 507 миллионам лет назад — времени, когда Земля переживала первый расцвет жизни и на ней появились предки практически всех современных типов животных.

Почти все они были еще достаточно мелкими, и "космические крейсеры" C. falcatus оказались крупнейшими из представителей фауны Берджес. Судя по всему, они охотились на донных и закапывавшихся существ в мутном мелководье. У них был круглый, усеянный твердыми пластинами рот, по соседству с которым располагались клешни, подходящие для выкапывания жертв, глубоко сидящие, защищенные глаза — именно эти впадины придают существу силуэт "Тысячелетнего сокола".

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Ученые отнесли C. falcatus к динокаридам — ископаемому классу членистоногих, самыми известными представителями которого считаются свободно плавающие хищные креветки — аномалокарисы. Среди них известны также фильтрующие виды, а C. falcatus указывает и на виды, специализировавшиеся в охоте на дне моря: похоже, некогда динокариды занимали множество разнообразных экологических ниш. Тем удивительнее оказывается загадка вымирания столь многочисленных и разнообразных животных — решить ее еще предстоит.

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