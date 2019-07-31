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Космические агентства Японии и Индии планируют совместную миссию на Луну

Космические агентства Японии и Индии планируют совместную миссию на Луну
18:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки: Космические агентства двух стран сейчас ведут переговоры, чтобы рассмотреть возможность отправки лунного зонда на южный полюс.

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства и Индийская организация космических исследований обсуждают миссию по отправке зонда на Луну.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает NHK.

По его словам, космические агентства двух стран сейчас ведут переговоры, чтобы рассмотреть возможность отправки лунного зонда на южный полюс.

"Космические агентства Японии и Индии в 2017 году договорились о сотрудничестве для отправки беспилотного зонда на Луну примерно в первой половине 2020 года", - говорится в сообщении.

 Оказалось, что в лунных кратерах в 100 раз больше водяного льда, чем считалось ранее

По словам Суга, многие страны сегодня вовлечены в исследования Луны и программы по изучению Марса. Он добавил, что для Японии важно развивать технологии, необходимые для изучения Луны, совместно с бизнесом.

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Луна, Космос, Наука, Зонд.
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