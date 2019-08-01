Астрономы обнаружили ближайшую к нам большую и потенциально обитаемую "сверхземлю"

Новости науки: На этот раз ученые рассмотрели не результаты транзита — прохода планет на фоне звезды, а то влияние, которое оказывает на GJ 357 их гравитация.

Расположенная всего в 30 световых годах экзопланета GJ 357 d может оказаться подходящей для жизни и находится достаточно близко для детальных наблюдений.

Космический телескоп TESS обнаружил ближайшую к нам "сверхземлю" — каменистую экзопланету, в несколько раз крупнее Земли и теоретически подходящую для развития жизни. Об этом Лиза Кальтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнеллского университета и ее коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Система GJ 357 расположена в созвездии Гидра, в 31 световом годе от нас. В центре нее — звезда М-класса, красный карлик массой втрое меньше Солнца, вокруг которого вращаются как минимум три планеты. Одна из них — GJ 357 d — находится в пределах "зоны обитаемости" звезды, так что температура на ней может сохраняться в достаточно комфортных пределах.

Еще в феврале TESS определил, что звезда GJ 357 периодически снижает яркость каждые 3,9 суток, обнаружив планету GJ 357 b — примерно на 22 процентов крупнее Земли и более раскаленную. Последующие наблюдения позволили заметить следы еще двух планет, и тогда Кальтенеггер и ее коллеги решили присмотреться к системе внимательнее. Они подняли архивные данные за последние пару десятков лет и обнаружили дополнительную информацию о системе GJ 357.

По полученным оценкам, вторая планета GJ 357 с как минимум в 3,4 раза тяжелее Земли и разогрета выше 120 °С. Наконец, самая внешняя GJ 357 d совершает полный оборот по орбите почти за 56 суток. Она примерно в пять раз ближе к звезде, нежели Земля к Солнцу, однако GJ 357 тусклее, так что планета остается в пределах ее возможной "зоны обитаемости".

Ученые смоделировали спектральные сигналы, которые может создавать GJ 357 d с учетом различного климата, наличия воды, состава атмосферы и тому подобного. "Если у планеты GJ 357 d достаточно плотная атмосфера, то на ее поверхности может оставаться жидкая вода, как на Земле, — говорит Лиза Кальтенеггер. — И мы могли бы заметить эти признаки жизни с новыми телескопами, которые уже готовятся к работе".