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Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда

Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
14:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: И вот астрономам удалось обнаружить одну из таких звезд: она двигалась со скоростью 1700 километров в секунду.

Астрономы обнаружили новую звезду главной последовательности — самую быструю из когда-либо найденных в Млечном Пути.

Новую звезду ученые обнаружили случайно. Они проводили исследование, направленное на наблюдение звезд в звездных потоках — структурах, которые включают в себя звездные скопления и карликовые галактики, вращающиеся вокруг Млечного Пути. Проект называется S5, и одной из его задач был поиск звезд с высокими скоростями движения. 

Для сравнения, наша планета вращается вокруг Солнца со скоростью всего в 30 км/с. Получив такую рекордную величину, ученые решили подробнее исследовать звезду и ее траекторию. 

Обнаружилось, что звезда, названная S5-HVS1, относительно молодая — ей всего 500 миллионов лет. Ее масса превышает солнечную почти в 2,5 раза. S5-HVS1 — это звезда главной последовательности спектрального класса A, как известные ученым Сириус А, Альтаир и Вега. Самое интересное, что, согласно расчетам траектории, эта звезда вылетела из центра Млечного Пути примерно 4,8 миллиона лет назад. По словам ученых, энергии, которая понадобилась, чтобы запустить S5-HVS1 в пространство, достаточно, чтобы ускорить Землю до 99,7 процента от скорости света. 

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Однако процесс, в результате которого звезда была выброшена из центра Галактики, до сих пор до конца не ясен. Но у ученых есть предположения на этот счет. Авторы работы считают, что S5-HVS1, на самом деле, один из компонентов двойной системы. Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути. Из-за этого один из компонентов системы перешел горизонт событий и был поглощен. Потеряв компаньона, S5-HVS1 была выброшена из центра Галактики с огромной силой. 

Другая теория ученых состоит в том, что несколько миллионов лет назад центр нашей Галактики столкнулся с меньшей по размеру черной дырой, в результате чего множество звезд было выброшено в космическое пространство. Чтобы получить больше информации об этой звезде, ученые ждут новый выпуск данных телескопа Gaia, который выйдет в 2021 году.

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Луна, Солнце, Астрономы, Звезда, Месяц, Учение.
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