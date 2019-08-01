Скачать
Четверг, 01.08.2019
Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке
Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Сегодня украинец Хитров проведет чемпионский бой
Сегодня украинец Хитров проведет чемпионский бой
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
17:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Открытие позволит создать кубиты для квантовых компьютеров.

Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа. В более общем смысле майорановскими фермионами также можно считать некоторые квазичастицы - своеобразные комплексы из нескольких частиц, образующиеся, например, в сверхпроводниках при передаче электрического заряда.

Именно такие структуры удалось запечатлеть команде физиков из Университета Иллинойса в Чикаго и Гамбургского университета (Германия). Они взяли за основу рениевый сверхпроводник - материал, который начинает проводить электричество без потерь при температуре около минус 267 °C. Ученые нанесли на его поверхность "островки" из железа, создав таким образом сверхпроводник с топологическим узлом.

При пропускании электрического тока через такой материал на границах железных островков появляются майорановские фермионы. Ученым удалось наблюдать эти квазичастицы, используя сканирующий туннельный микроскоп. Этот прибор позволяет получить изображение поверхности образца в высоком разрешении, так как использует иглу с кончиком толщиной в несколько атомов, чтобы измерить расстояние от нее до атомов материала.

Изображение зерна железа с майорановскими фермионами (внизу справа)

Этот метод позволил исследователям "разглядеть" неуловимые квазичастицы и исследовать некоторых их физические характеристики. Исследование, по словам его авторов, поможет вплотную приблизиться к созданию эффективных кубитов для квантового компьютера. Одним из самых привлекательных для такой цели параметров майорановских фермионов ученые считают их стабильность. В отличие от большинства систем, используемых сегодня в качестве кубитов, эти квазичастицы могут находиться долгое время в одном состоянии, а также "запоминать" свое исходное положение.

Ученые создали крошечных роботов, которые самостоятельно атакуют раковые опухоли

Следующим шагом, по словам ученых, станет выяснить, как можно спроектировать эти майорановские кубиты на чипах и манипулировать ими, чтобы экспоненциально увеличить мощность квантовых вычислительных систем. А созданные недавно квантовые вентили позволят повысить скорость этих процессов в 200 раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Структура, Частица, Майорановский фермион, Античастица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
05 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Первое издания &quot;Гарри Поттер&quot; ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов
Первое издания "Гарри Поттер" ушло с молотка за 34,5 тысяч долларов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь