Найден уникальный белок, способный уничтожать быстрорастущие раковые клетки

Новости науки: Ранее считалось, что основная функция белка PLK1 - помогать выравниванию хромосом во время митоза для деления клеток.

Но научные работники Центра исследования повреждения и стабильности генома Сассекского университета выяснили, что он также играет важную защитную роль против сильного повреждения ДНК во время митоза в культивированных людских клетках.

Как отмечали ранее ученые, если функцию этого белка блокировать или вообще удалить его, дублированные хромосомы не будут схвачены должным образом и не смогут разделяться одинаково. Но новая работа показывает, что PLK1 необходим для защиты от разрывов и разделения хромосом, поэтому его "отключение" может иметь опасные побочные эффекты на здоровые растущие клетки.

"Впервые мы обнаружили, что PLK1 работает для поддержания жесткости критической части хромосомы, называемой центромерой. Когда белка не хватает, центромеры становятся очень хрупкими и разрываются во время деления клеток, вызывая "расщепление всей хромосомы". Фактически это означает, что при пролиферации клеток хромосомные ветви разделяются не в том месте. Они могут перестраиваться, но это нередко приводит к развитию и рака, и разных генетических патологий, включая синдром Дауна", - говорит ведущий автор работы, доктор Кок-Лун Чан.

Третичная структура белка PLK1

Авторы исследования считают, что идентификация новой роли, которую играет PLK1, может помочь клиницистам разработать методы лечения рака, которые лучше нацелены на быстрорастущие клетки. Они позволят не только блокировать деление опухолевых клеток, но и одновременно повреждать их хромосомную целостность, что фактически равноценно гибели.