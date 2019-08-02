Ученые из NASA придумали, как доставить за Землю кусочки Марса

Новости науки: Следующий этап – прибытие на Марс еще одного аппарата NASA

Ученые из NASA и специалисты Европейского космического агентства (ESA) разработали план, который поможет доставить на Землю образцы грунта из Марса. Куски Красной планеты могут оказаться у нас в 2031 году.

Как пишет Space.com запуск аппарата "Марс-2020" запланирован на июль следующего года. Он должен выполнить посадку в кратере Йезеро в 2021 году.

Задача миссии. Основная задача аппарата, как уже можно догадаться, бурение почвы и сбор образцов. Далее он должен заполнить 38 специальных туб марсианским грунтом.

Этот аппарат должен найти пробирки и доставить их на посадочную платформу. После чего их поместят в специальную ракету, которая выведет их на орбиту, где будет аппарат ESA. Там их загерметизируют и доставят на Землю.

Для чего это нужно. Марсианская почва позволит ученым изучить ее значительно тщательнее, чем это делают роверы.

Это позволит исследователям понять историю Марса с биологической точки зрения. Они получат шанс найти признаки жизни (если она есть на Красной планете).