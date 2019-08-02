Найдена "адская" планета, на которой испаряется железо

Новости науки: Немалую долю известных экзопланет составляют "горячие юпитеры".

Телескоп Hubble наблюдал горячий юпитер WASP-121b, раскаленный настолько, что из его атмосферы в космос улетучиваются даже тяжелые элементы.

Крупные, вращающиеся очень близко к своим звездам, они оказываются особенно удобны при наблюдениях — и, конечно, сильно разогреваются, теряя легкие газы, утекающие в космос.

Однако даже на самых раскаленных из этих планет тяжелые элементы еще способны удерживаться на месте — за одним исключением, которое недавно удалось обнаружить с помощью телескопа Hubble.

Горячий юпитер WASP-121b находится в системе, расположенной в 900 световых годах от Земли, и вращается настолько близко к своей звезде, что заметно вытягивается под действием приливных сил и приобретает форму мяча для регби. Вдобавок материнская звезда планеты намного ярче и горячее Солнца, сильно раскаляет плотную газовую оболочку. По оценкам ученых, средняя температура на WASP-121b превышает 2500 °С.

Даже тяжелые элементы, такие как магний и железо, достигают верхних слоев атмосферы, которые начинают поглощать еще больше УФ-излучения и разогреваться еще сильнее. Наблюдения телескопа Hubble позволили обнаружить спектральные линии и магния, и железа, улетучивающихся в открытый космос. По мнению авторов работы, WASP-121b позволяет наблюдать важный этап в эволюции планет — процесс потери первичной атмосферы.