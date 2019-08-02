Создан эмбрион-химера обезьяны и человека, просуществующий не больше двух недель

Новости науки: Об их работе пишет Daily Mail.

Международная команда ученых, работающих в лаборатории в Китае, во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа (Juan Carlos Izpisúa) заявила о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.

В исследовательскую группу вошли сотрудники Института Солка (США) и Католического университета Мурсии (UCAM) в Испании.

Химеры - животные или растения, клетки которых содержат генетически разнородный материал, в то время как у обычных организмов каждая клетка содержит одинаковый набор генов. По мнению экспертов, выращивание человеческих органов в телах животных поможет в таком важном процессе, как трансплантация.

Во время опытов ученые генетически модифицировали эмбрионы обезьян для дезактивации генов, которые участвуют в формировании органов. Затем они ввели эмбриону стволовые клетки человека, способные создавать ткани любого типа. В итоге получился зародыш обезьяны с человеческими клетками. Однако специалисты прервали процесс до того, как существо появилось на свет.

"Наши результаты весьма многообещающие, - рассказала биолог из UCAM Эстрелья Нуньес. - Мы стараемся двигаться вперед и ставить опыты не только с человеческими клетками и клетками грызунов и свиней, но и с приматами".

Spanish scientists create human-monkey chimera in China https://t.co/GeJ6CrfPHV pic.twitter.com/1DYdmxLXO1 — Lifeboat Foundation (@LifeboatHQ) August 1, 2019

По словам Изписуа, два года назад его команда провела "первый в мире эксперимент с химерой человека и свиньи", пусть и с меньшим успехом: тогда человеческие клетки не закрепились. Затем ученые смогли создать химеру более похожих друг на друга видов - крысы и мыши. В 2017 году, опять же, исследователи применили инструмент редактирования генома CRISPR для деактивации генов в эмбрионах мышей, важных при развитии сердца, глаз и поджелудочной железы. Затем команда представила стволовые клетки крысы, способные генерировать эти органы. В итоге получилась целая серия эмбрионов-химер крысы и мыши.

Поскольку эксперименты с химерами сталкиваются с "этическими барьерами", ни один из этих зародышей не прожил дольше разрешенного срока в 14 дней. Этим объясняется и решение провести новый эксперимент в Китае, где опыты с модификацией генов разрешены.

"Наша итоговая цель в том, чтобы создать человеческий орган, который можно было бы пересаживать, но сам путь к этой цели еще интереснее", - объяснила Нуньес.

Как уточнили ученые, пока что они не могут предоставить подробностей об опытах, поскольку исследование вскоре должно быть опубликовано в одном из ведущих мировых научных изданий.

Однако лед мирового сообщества по отношению к опытам с эмбрионами человека и животных тронулся: на этой неделе стало известно, что Япония одобрила первые подобные эксперименты.