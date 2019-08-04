Специалисты установили личность останков американского "вампира"

Новости науки: Исследователи полагают, что узнали, кем был "вампир" JB 55, на чьи кости ранее обратило внимание научное сообщество.

В конце 1700-х в Новой Англии разразилась эпидемия туберкулеза. Заразившиеся становились отдаленно похожими на мифических вампиров, что и стало почвой для разного рода суеверий.

Был ли человек вампиром, например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь.

Именно так, вероятно, решили поступить с одним из заболевших. Его останки эксгумировали, а бедренные кости расположили крест-накрест на груди. На гробу были указаны инициалы - JB 55.

Сейчас ученые провели анализ ДНК покойника и попытались собрать максимум информации из других источников.

Как оказалось, "вампиром" был небогатый фермер Джон Барбер, не имеющий, вероятно, передних зубов. Исследование останков показало, что сломанная ключица неправильно срослась, а кроме этого человек страдал от артрита. Туберкулез, которым заболел Барбер, был очень тяжел и стал вероятной причиной повреждения ребер.