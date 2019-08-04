NASA обнаружило планету "горячий Юпитер", на которой испаряется железо

Новости науки: NASA обнаружило экзопланету в форме футбольного мяча, с которой испаряется железо.

NASA с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили планету WASP-121b (горячий юпитер), которая раскалена настолько, что с ее поверхности испаряются тяжелые металлы.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Горячая планета находится на расстоянии 900 световых лет от Земли.

Исследователи подчеркивают, что впервые за всю историю наблюдений удалось заметить испарение элементов тяжелее водорода и гелия. Обычно, горячие юпитеры все же достаточно холодны внутри, чтобы конденсировать элементы, такие как магний и железо, в облака.

Но дело обстоит совсем иначе с WASP-121b, который вращается очень близко к своей звезде, что его верхняя атмосфера раскалилась до 4600 градусов по Фаренгейту (более 2500 градусов Цельсия).

"Тяжелые металлы были замечены и на других горячих юпитерах, но в нижних слоях атмосферы, поэтому нельзя было сказать, испаряются они или нет. Но на WASP-121b мы заметили магний и железо так далеко от планеты, что они никак гравитационно не связаны", - заявил один из ученых Дэвид Синг.

Исследователи считают, что наблюдения за WASP-121b позволят проследить процесс потери планетой ее первичной атмосферы.