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В Египте проводят реставрацию саркофага Тутанхамона

В Египте проводят реставрацию саркофага Тутанхамона
05:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости науки: Впервые с 1922 стартовала реставрация саркофага Тутанхамона.

В Египте началась реставрация саркофага древнеегипетского фараона Тутанхамона - впервые с 1922 года, когда была найдена его гробница.

Как сообщает Deutsche Welle, процесс реставрации предусматривает повторную фиксацию золотых слоев, которые выпали из саркофага.

В июле стало известно, что повреждена внешняя часть саркофага, его передали на реставрацию в Большой египетский музей, который строится возле пирамид Гизы вблизи Каира.

Реставрация продлится около восьми месяцев. Ожидается, что саркофаг Тутанхамона станет центральным элементом музея, который должен открыться в следующем году. Британский археолог Говард Картер нашел саркофаг Тутанхамона вблизи Луксора в 1922 году.

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Фараон Тутанхамон взошел на трон в возрасте девяти лет, он правил между 1333 и 1323 годами до новой эры как один из последних фараонов 18-й династии. Ранее сообщалось, что в Париж привезли выставку сокровищ самого знаменитого египетского фараона Тутанхамона. Ее можно будет увидеть с 25 марта по 15 сентября.

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Египет, Саркофаг, Реставрация, Тутанхамон, Фараон.
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