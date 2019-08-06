Обнаружена самая массивная из известных черных дыр

Новости науки: Она имеет массу в 40 миллиардов солнечных и считается абсолютным рекордсменом среди черных дыр, обнаруженных на сегодня.

Открытый объект относится к классу ультрамассивных черных дыр и находится в центре галактики под названием Holmberg 15A. Это эллиптическая галактика, расположенная на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли, которая, в свою очередь, находится в центре скопления Abell 85. Объект, получивший название Holm 15A*, привлек внимание ученых. Они вычислили его массу, основываясь на движении звезд вокруг.

Первые косвенные наблюдения Holm 15A* показали, что масса объекта составляет 310 миллиардов солнечных. Однако затем ученые провели дополнительные наблюдения и выяснили точную массу черной дыры: оказалось, она весит больше Солнца в 40 миллиардов раз. На сегодня это рекорд среди черных дыр, масса которых была измерена напрямую. Предыдущий рекордсмен, TON 618, был в 66 миллиардов раз массивнее Солнца, однако измерения были проведены лишь косвенными методами, которые всегда дают завышенный результат.

Особенность Holm 15A* не только в ее массе, но и размере горизонта событий. Он составляет 790 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца. Для сравнения, диаметр Солнечной системы — около 250 астрономических единиц.

Исследователи даже провели расчеты и выдвинули гипотезу о возникновении этой черной дыры. Holm 15A* соответствует модели столкновения двух галактик раннего типа с истощенными ядрами. Именно эта гипотеза соответствует распределению звезд, наблюдаемому в Holmberg 15A.

Ученые намерены продолжить исследование этого захватывающего дух объекта, провести более сложное и детальное моделирование и сравнить результаты исследования с дополнительными наблюдениями. Все для того, чтобы попытаться выяснить, как именно образовалась эта черная дыра. Ученые также планируют узнать, как часто происходит такое слияние — и, следовательно, сколько таких ультрамассивных черных дыр может существовать во Вселенной.