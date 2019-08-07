Скачать
Среда, 07.08.2019
Сегодня Зеленский отправится в Турцию с официальным визитом
Сегодня Зеленский отправится в Турцию с официальным визитом
В Украине хотят изменить законодательство в сфере кибербезопасности
В Украине хотят изменить законодательство в сфере кибербезопасности
Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа
Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Космические путешествия: ученые обнаружили новую угрозу

Космические путешествия: ученые обнаружили новую угрозу
10:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости науки: Животные с опаской исследовали темные углы и тени, и хуже запоминали новые стимулы.

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили новую опасность от воздействия космической радиации при длительных космических полетах. Свою теорию они протестировали на мышах, и результаты были неутешительны. 

Как пишет Naked science, космическое излучение может снизить когнитивные способности и привести к росту чувства тревожности у астронавтов.

Как проходило исследование. В течение полугода ученые подвергали лабораторных мышей влиянию невысоких доз радиации. В результате, у мышей возникли проблемы с памятью, а также проявились признаки хронического стресса и тревожности.

США вывели на орбиту самый большой спутник в истории

Важно, что мыши по-разному реагировали на радиацию. У некоторых ухудшение когнитивных способностей было значительным, а у других они менялись не так сильно. 

Исследователи выбрали дозы радиации в соответствии, с которыми астронавтам придется столкнуться при полетах в космос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спутник, Луна, Космос, Солнце, Наука, Месяц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
04 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
05 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
Разумков рассказал, кто может занять место вице-спикера
Разумков рассказал, кто может занять место вице-спикера
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь