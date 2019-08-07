Космические путешествия: ученые обнаружили новую угрозу

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили новую опасность от воздействия космической радиации при длительных космических полетах. Свою теорию они протестировали на мышах, и результаты были неутешительны.
Как пишет Naked science, космическое излучение может снизить когнитивные способности и привести к росту чувства тревожности у астронавтов.
Как проходило исследование. В течение полугода ученые подвергали лабораторных мышей влиянию невысоких доз радиации. В результате, у мышей возникли проблемы с памятью, а также проявились признаки хронического стресса и тревожности.
Важно, что мыши по-разному реагировали на радиацию. У некоторых ухудшение когнитивных способностей было значительным, а у других они менялись не так сильно.
Исследователи выбрали дозы радиации в соответствии, с которыми астронавтам придется столкнуться при полетах в космос.