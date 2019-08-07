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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
14:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Известно, что жили существа примерно 16-19 миллионов лет назад.

Ученые открыли новый вид и род попугаев — самых крупных из известных современной науке.

В давние времена Землю населяли самые необычные птицы, размеры которых могли бы удивить даже опытного палеонтолога. Так, более 30 миллионов лет назад жили гигантские пингвины Palaeeudyptes klekowskii, длина которых могла составлять более двух метров при массе существа свыше 100 килограммов. 

Сейчас исследователи сделали новое удивительное открытие: они нашли на территории Новой Зеландии две большие берцовые кости, принадлежащие неизвестному виду попугаев. Анализ показал, что рост существа мог достигать метра, а масса — семи килограммов. Из-за внушительных размеров птицу назвали Heracles inexpectatus — в честь древнегреческого мифологического Геракла. 

По мнению ученых, гигантские попугаи не могли летать и питались, вероятно, фруктами. Впрочем, исследователи предполагают, что в рацион Heracles inexpectatus могли входить даже другие виды птиц. «У Геракла, самого большого попугая в истории, несомненно, был массивный клюв, которым он мог открыть все, что ему нравилось. Возможно, он ел не только типичную для попугаев пищу, но и других попугаев тоже», — считает один из авторов работы, профессор Майк Арчер (Mike Archer).

«Все знают, что Новая Зеландия была архипелагом гигантских птиц. На ее поверхности жили не только моа, но и гигантские гуси, и журавли-адзебиллы, а в небесах безраздельно владычествовали огромные орлы. Однако до сегодня мы не находили останков гигантских попугаев ни здесь, ни в любых других уголках Земли», — говорит представляющий австралийский Университет Флиндерса в Аделаиде Тревор Уорзи (Trevor Worthy).

Некоторые из ныне существующих видов попугаев также могут похвастаться внушительными размерами и массой. Самым крупных из таких существ считается гиацинтовый ара: длина некоторых особей достигает 90 сантиметров, причем половина приходится на хвост. Этих попугаев можно встретить на территории Бразилии, в Боливии и Парагвае. 

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Ранее исследование генома попугаев позволило обозначить причины их долголетия: некоторые из этих птиц, напомним, могут прожить в неволе до 90 лет. 

Другим интересным аспектом, связанным с попугаями и традиционно интересующим ученых, являются их интеллектуальные способности. Так, в рамках одного из исследований специалисты выяснили, что какаду Гоффина можно научить подбирать трехмерные фигурки, подходящие под отверстия нужной формы. Таким образом, можно утверждать, что птицы хорошо владеют геометрическими понятиями о подобии и симметрии.

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Исследования, Новая Зеландия, Наука, Животние, Попугаи, Гигантские попугаи.
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