Исследователи разглядели десятки древних активных галактик

Новости науки:Их удалось обнаружить, используя радиотелескопы ALMA и наблюдая за излучением, которое испускают окружающие их облака газа и пыли.

За облаками газа и пыли удалось увидеть множество галактик, рождавших звезды в то время, когда Вселенной было не более пары миллиардов лет.

Нашей Вселенной около 13,8 миллиарда лет, самые ранние ее объекты отделены от нас и огромными расстояниями, и другими космическими объектами, которые затрудняют наблюдения. Поэтому окутанные пылью древние активные галактики удалось рассмотреть лишь теперь и только благодаря излучению, которое испускает эта пыль. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature.

Прежде астрономы обнаруживали большие и уже прекратившие активное формирование новых звезд галактики, относящиеся ко времени не более двух миллиардов лет после Большого взрыва. Однако таким галактикам должны были предшествовать не менее крупные и продолжающие звездообразование.

Таким образом команда астрофизиков из Европы и Японии смогла выделить 39 древних галактик, оценить их размеры и активность. В среднем их масса составила около 40 миллиардов масс Солнца, и каждый год в них рождалось по 200 новых звезд — умеренными, но достаточно заметными и стабильными темпами.

Судя по этим результатам, подобные галактики были достаточно распространены, и впоследствии многие из них дали начало массивным активным галактикам "зрелой" Вселенной. На это указывают также массивные гало темной материи, которыми окружены и эти древние галактики, и их более современные потомки.